“Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos”: Bernardo Silva destaca la grandeza del Real Madrid

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“Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos”: Bernardo Silva destaca la grandeza del Real Madrid

“A trabajar para ganar”: el mensaje del volante portugués Bernardo Silva a la afición del Real Madrid.

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MADRID, 19/08/2026.- El centrocampista Bernardo Silva (i) posa con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la presentación del portugués como nuevo jugador del equipo blanco celebrada este miércoles en Madrid. EFE/Real Madrid/Antonio Villalba SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El centrocampista Bernardo Silva (i) posa con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la presentación del portugués como nuevo jugador del equipo blanco(Foto Prensa Libre: EFE).

Bernardo Silva fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Real Madrid y destacó la magnitud del club blanco, al asegurar que "jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos".

El centrocampista portugués protagonizó su acto de bienvenida en las oficinas de la Ciudad Real Madrid, donde firmó su contrato por las próximas dos temporadas y posó junto al presidente del club, Florentino Pérez.

"Jugué bastantes veces en el Bernabéu. Cuando llegas, es muy imponente. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Muy orgulloso y a dar todo por este club", declaró Silva a Real Madrid TV.

Durante el acto, el portugués se fotografió con Florentino Pérez en la sala de juntas, teniendo como fondo los trofeos de las 15 Ligas de Campeones conquistadas por el Real Madrid. También estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor de la institución.

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"Muy feliz. Cuando vienes aquí y estás en esta sala, con el presidente, te enseña todos los trofeos... Ya sabía lo grande que era, pero lo sientes en persona", comentó. Como parte de su presentación, Bernardo Silva recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el número 20, que utilizará en su nueva etapa.

El futbolista también recordó que vestir la camiseta del Real Madrid representa uno de esos objetivos que cualquier jugador puede imaginar desde niño. "Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tú sueñas en jugar en un club como el Real Madrid. Poder jugar para este club, ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", afirmó.

Finalmente, Bernardo Silva envió un mensaje a los aficionados madridistas y dejó claro que llega con el objetivo de conquistar títulos. "Muy feliz de estar con vosotros, de poder en breve jugar en el Bernabéu, conoceros y a trabajar para ganar, seguir ganando títulos, que es a lo que este club está acostumbrado. ¡Hala Madrid!", concluyó.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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