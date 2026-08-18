Jamal Musiala vuelve a desplomarse en pleno partido y revela el diagnóstico de sus episodios

El Bayern Múnich vivió momentos de preocupación este martes durante su encuentro amistoso frente al Heidenheim, luego de que Jamal Musiala volviera a desplomarse en el terreno de juego apenas seis minutos después de haber ingresado al partido.

El incidente ocurrió en el minuto 68, cuando el atacante alemán, de 23 años, cayó repentinamente al césped, lo que generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. La escena recordó lo sucedido cuatro días antes, durante el amistoso disputado ante el RB Leipzig, cuando el mediocampista sufrió un episodio similar.

Los futbolistas del conjunto bávaro rodearon a Musiala mientras recibía atención médica. Tras algunos minutos, el internacional alemán logró ponerse de pie y abandonar el campo por sus propios medios, acompañado por el equipo médico del club.

El encuentro terminó con una victoria del Bayern Múnich por 4-2 sobre el Heidenheim. El resultado pasó a segundo plano debido a la preocupación por la salud de una de las principales figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Musiala tranquiliza a la afición

Minutos después del encuentro, Musiala utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad y explicar lo ocurrido. "Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados", escribió el futbolista.

El jugador reveló que los episodios sufridos recientemente han sido diagnosticados como "episodios breves y temporales de ausencia", provocados por una disfunción neurológica que, según explicó, es tratable y se encuentra bajo supervisión médica especializada.

"Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana", señaló.

Musiala también destacó que recibe la mejor atención médica posible y aseguró que no existen riesgos adicionales para su salud. "Estoy recibiendo la mejor atención médica posible y soy muy optimista. Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto", afirmó.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Asimismo, explicó que, tras consultas con especialistas en neurología, decidió continuar con su vida normal y seguir jugando al futbol. "Fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al futbol", agregó.

🚨 Jamal Musiala statement on his physical conditions.



“First things first - I’m doing well! Above all, I’m incredibly grateful for all your messages and your support! I understand that many of you are worried. I want to put those concerns to rest today and explain a little… pic.twitter.com/4UZgqtnsf4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Pese a la preocupación generada en los dos últimos amistosos del Bayern Múnich, Musiala se mostró optimista sobre su evolución y agradeció el apoyo del club y de la afición.

"En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino. Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con su increíble apoyo. Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión para que me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos. Muchas gracias”. concluyó.