¿Por qué no juega Julián Álvarez? Atlético de Madrid debuta ante Málaga sin el argentino

El Atlético de Madrid inicia este miércoles su camino en LaLiga EA Sports frente al Málaga, que regresa a la máxima categoría del fútbol español nueve años después. El equipo de Diego Simeone afronta el estreno todavía en construcción, ya sin Antoine Griezmann y a la espera de recuperar a Julián Álvarez, cuya continuidad sigue generando atención.

El Málaga solo ha visitado una vez el Metropolitano. Fue el 16 de septiembre de 2017, precisamente en la inauguración del estadio rojiblanco. Aquella noche, Griezmann marcó el único gol del encuentro para darle al Atlético la victoria por 1-0.

Ahora, la principal figura del conjunto madrileño es Julián Álvarez. Simeone ha hablado de la intención de "armar un equipo alrededor" del delantero argentino, aunque no estará disponible para el debut porque apenas acumula ocho días de pretemporada. Su regreso podría producirse el próximo domingo frente al Villarreal.

La situación del argentino también estará bajo la mirada de la afición. Durante el Mundial 2026 expresó su deseo de salir del Atlético, aunque no mencionó directamente al Barcelona, y esas declaraciones provocaron críticas entre los seguidores rojiblancos. Pese a los rumores, Simeone ha transmitido la confianza del club en que continuará en el equipo.

Álvarez se incorporó a los entrenamientos el pasado 11 de agosto, al igual que Álex Baena y Marcos Llorente, mientras que Cristian 'Cuti' Romero lo hizo el sábado. Otros jugadores, como Marc Pubill, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Alejandro Grimaldo y Pablo Barrios, también llegan con pocos minutos de preparación, una situación que condicionará el once inicial.

Enfrente estará un Málaga que vuelve a Primera División después de ocho años y que tiene como principal objetivo asegurar la permanencia. El proyecto dirigido por Juanfran Funes cuenta con numerosos futbolistas jóvenes formados en la cantera y apenas cuatro de sus incorporaciones tienen experiencia en la máxima categoría: Carlos Dotor, Juan Cruz, Fernando Calero y José Salinas.

Las lesiones complican todavía más el estreno del conjunto malagueño. Fernando Calero, Diego Murillo, Moussa Diarra, Juanpe Jiménez, Aaron Ochoa y Adrián Niño no estarán disponibles. Funes deberá reorganizar especialmente la defensa, donde el joven Ángel Recio podría acompañar a Einar Galilea en el centro de la zaga.

Carlos Dotor, quien sufrió una lesión durante un amistoso disputado hace un par de semanas en Ceuta, sí estará entre los convocados, aunque inicialmente comenzaría en el banquillo. Rafa Rodríguez apunta a ocupar su lugar en el once titular.