¿Qué le pasó a Yael Trepy? El futbolista del Cagliari permanece grave en cuidados intensivos

El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Cerdeña, Italia, en estado grave después de sufrir un incidente en una piscina en el que estuvo a punto de ahogarse.

"El Cagliari comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra actualmente ingresado en el Hospital Civil 'Santissima Annunziata' de Sassari, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos", informó el club italiano.

Según las primeras informaciones, el incidente ocurrió alrededor de las 18 horas del domingo, cuando Trepy, de 20 años, se encontraba de vacaciones en el norte de Cerdeña. Por causas que todavía se investigan, el jugador terminó en la parte más profunda de una piscina y tuvo dificultades para mantenerse a flote.

Medios locales señalaron que el futbolista no sabría nadar bien y estuvo a punto de ahogarse antes de ser rescatado por los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladado en helicóptero al hospital.

Trepy permanece en estado grave. Una tomografía de tórax reveló una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos decidieron mantenerlo en coma inducido y bajo vigilancia constante.

"El club mantiene un contacto constante con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado", agregó el Cagliari.

Trepy nació en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France. Comenzó su formación futbolística en el equipo de su localidad y posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022.

Yael Trepy, jugador de Cagliari, se ahogó en una pileta durante su día libre al no saber nadar y está en COMA INDUCIDO en un hospital de Sassari.



Había jugado como titular hace tres días por Coppa Italia, en su 9º partido como profesional con 20 años.



Mucha fuerza. ❤️🙏🏼



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En enero de 2023 se incorporó al Cagliari y comenzó su etapa en Italia dentro de las categorías inferiores. Destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles durante su primera temporada completa en Cerdeña.

Su crecimiento le permitió dar el salto al primer equipo en enero de 2026. Trepy debutó como profesional frente al Cremonese y tuvo un estreno destacado: apenas cuatro minutos después de ingresar al terreno de juego marcó el gol del empate 2-2 en el minuto 88. Ahora, el Cagliari y la familia del joven delantero permanecen pendientes de su evolución mientras continúa recibiendo atención médica intensiva.