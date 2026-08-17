“Era fichar por el Barça o nada”: João Cancelo regresa al Barcelona y revela el sacrificio que hizo

João Cancelo llegó este lunes al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para completar su regreso al Barcelona, después de desvincularse del Al-Hilal de Arabia Saudita y quedar libre para firmar con el conjunto azulgrana.

Esta será la tercera etapa del lateral portugués en el Barça. La primera fue durante la temporada 2023-2024, cuando jugó cedido bajo las órdenes de Xavi Hernández, mientras que la segunda se produjo durante la segunda mitad de la campaña pasada, ya con Hansi Flick como entrenador.

"Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar. Estuve entrenando aparte una semana. A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario, pero era fichar por el Barça, o nada", declaró Cancelo a su llegada a Barcelona.

Aunque el Al-Hilal pretendía recibir una cantidad económica por su traspaso, Cancelo, de 32 años, logró desvincularse del conjunto saudí y llegará como agente libre. Según medios españoles, firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Se espera que el Barcelona oficialice próximamente la contratación y dé a conocer los detalles de la operación. Con su llegada, Hansi Flick incorpora a un futbolista experimentado y versátil para reforzar los laterales. Aunque Cancelo es derecho, puede desempeñarse por ambas bandas y durante su última etapa con el técnico alemán actuó principalmente por el sector izquierdo.

Su rendimiento durante la segunda mitad de la temporada pasada terminó de convencer tanto al entrenador como a la dirección deportiva para apostar nuevamente por su incorporación. Cancelo fue titular por delante de Alejandro Balde en el lateral izquierdo y disputó 23 partidos: 16 de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones y tres de la Copa del Rey. En esos encuentros marcó dos goles y dio cuatro asistencias.

🚨🔵🔴 João Cancelo, back to Barcelona: “I am where I want to be!”.



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Su primera experiencia con el Barcelona se produjo en la temporada 2023-2024, cuando llegó cedido por el Manchester City. El club inglés lo había contratado en 2019 y también lo cedió al Bayern Múnich durante la segunda mitad de la campaña 2022-2023.

Después de esas cesiones, el Manchester City traspasó al portugués al Al-Hilal en agosto de 2024. Ahora, tras poner fin a su vínculo con el conjunto saudí, Cancelo regresa al Barcelona con la intención de establecerse definitivamente en el club catalán.