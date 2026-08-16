Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: “Probablemente este sea mi último año en el futbol”

Cristiano Ronaldo encendió el mundo del fútbol con una confesión inesperada. El delantero portugués del Al Nassr admitió que la temporada que acaba de comenzar podría ser la última de su carrera profesional en unas declaraciones que no tardaron en generar reacciones en todo el mundo.

"Probablemente este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular" afirmó el portugués en lo que fue el mensaje más directo que ha dado sobre su posible retirada después de más de dos décadas compitiendo al más alto nivel del fútbol mundial.

Cristiano que cumplirá 42 años en febrero de 2027 y tiene contrato con el Al Nassr hasta julio del mismo año. Para entonces el portugués se habrá convertido posiblemente en el primer futbolista de la historia en llegar a los 1.000 goles ya que actualmente suma 976 y necesita apenas 24 para alcanzar esa cifra histórica.

El delantero dejó claro que su vida después del fútbol ya está planificada. "Tengo mi futuro todo trazado. El fútbol puede dejar un gran vacío así que tienes que llenarlo con varias cosas no solo con una" señaló el portugués dejando entrever que su salida del deporte no lo tomará desprevenido.

Cristiano mencionó actividades concretas. "Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel que me gusta mucho y seguir disfrutando de lo que he ganado" afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

El portugués también reconoció el enorme sacrificio que ha representado su carrera. "Al fin y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio" confesó Cristiano en lo que fue una de las declaraciones más reflexivas que ha dado en mucho tiempo sobre su trayectoria deportiva.

Cristiano arranca la que podría ser su última temporada en el césped con el objetivo de los 1.000 goles como gran motivación. Su equipo jugó la primera jornada de liga este sábado con victoria 3-0 aunque el portugués siguió el partido desde el palco junto a Georgina y sus hijos al no haber llegado aún a su mejor forma física.

Con cinco Balones de Oro, cinco Champions League y una carrera que lo consolida como uno de los mejores jugadores de la historia Cristiano Ronaldo se prepara para escribir el último capítulo de una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas y que ha marcado una era completa en el fútbol mundial.