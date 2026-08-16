Video: Messi erró un penal y explotó ante el árbitro en la goleada que sufrió Inter Miami ante Nashville

Lionel Messi tuvo una noche para olvidar en su regreso como titular con Inter Miami. El capitán argentino volvió al once inicial tras una breve ausencia motivada por el fallecimiento de su padre, Jorge, la semana anterior. Su retorno se produjo en la visita a Nashville.

El regreso de Messi como titular terminó con una goleada 4-1 de Nashville sobre Inter Miami en el Geodis Park Stadium. El conjunto local tomó ventaja y complicó el partido para el equipo del argentino. Messi tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del encuentro durante el primer tiempo.

El argentino falló un penal cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Nashville. Messi ejecutó el disparo hacia el palo derecho, pero el arquero Brian Schwake adivinó la intención. El guardameta contuvo el balón y evitó el empate de Inter Miami.

❌🇦🇷 Le ATAJARON el PENAL a LIONEL MESSI. pic.twitter.com/VUsYFRffWU — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) August 16, 2026

Pese al penal fallado, Messi intentó reivindicarse durante el resto del encuentro. El argentino dio una asistencia y también tuvo una ocasión clara de gol que terminó en el poste. Sus intervenciones, sin embargo, no fueron suficientes para evitar la derrota.

Además del penal fallado, llamó la atención la reacción de Messi ante el árbitro. Un video que circuló en redes sociales muestra al argentino junto a Rodrigo De Paul encarando al colegiado. Ambos expresaron su molestia durante el encuentro.

🚨 Lionel Messi al árbitro:



“Usted es una mierda”. pic.twitter.com/A2q21b1CtT — Arielipillo (@arielipillo) August 16, 2026

De Paul también fue protagonista del reclamo al árbitro junto con Messi. La escena generó comentarios entre los aficionados debido a la reacción del capitán argentino. El momento quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales.

Nashville terminó imponiéndose con un doblete del británico Sam Surridge y otro gol del alemán Hany Mukhtar. El equipo local selló así el triunfo 4-1 sobre Inter Miami. Messi, además, recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro.

La derrota dejó a Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, a cinco puntos del líder. El equipo de Messi no pudo evitar la goleada en su visita a Nashville. Para el argentino, el regreso a la titularidad estuvo marcado por el penal fallado, la asistencia y el reclamo al árbitro.