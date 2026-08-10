Real Madrid recupera a Mbappé y suma a sus nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga

El delantero Kylian Mbappé, el centrocampista Aurélien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo vacacional tras disputar el Mundial 2026.

Los cuatro futbolistas se sometieron a una primera parte de los reconocimientos médicos en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas, según informó el club en su página web.

De esta forma, el técnico José Mourinho ya cuenta con casi toda su plantilla disponible, a la espera del regreso de otros internacionales, como el inglés Jude Bellingham, además de los posibles movimientos de entrada y salida que puedan producirse durante el mercado de fichajes de verano.

El Real Madrid recupera así a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo en el que terminó como Bota de Oro con ocho goles y máximo goleador del conjunto blanco durante la pasada temporada, con 43 anotaciones.

También se reincorporó Tchouaméni, quien realizó trabajo en el interior de las instalaciones deportivas para continuar con su puesta a punto.

Por su parte, el lateral Marc Cucurella, campeón del mundo con la selección española, y el defensa internacional francés Ibrahima Konaté tuvieron su primer contacto con sus nuevos compañeros después de sus incorporaciones al equipo merengue.

Además, el marfileño Yan Diomandé y el belga Thibaut Courtois trabajaron junto al grupo después de haber realizado sesiones individuales durante los últimos días.

Los futbolistas lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El conjunto madridista disputará el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña el 12 de agosto y posteriormente jugará un amistoso contra el Schalke 04 alemán el 16 de agosto.

Estos serán sus últimos compromisos de pretemporada antes del inicio de LaLiga, que comenzará para el Real Madrid frente al Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá el día 22, correspondiente a la segunda jornada del campeonato. El equipo blanco disputará la primera fecha ante la Real Sociedad el día 26.