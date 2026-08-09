“Gracias Jorge por ser parte de nuestra historia”: el emotivo adiós del Club Grandoli donde empezó la carrera de Lionel Messi

El Club Abanderado Grandoli fue una de las primeras instituciones en despedir a Jorge Messi tras conocerse su fallecimiento. El club rosarino, donde Lionel Messi comenzó a jugar al fútbol con apenas cuatro años, expresó sus condolencias a la familia.

La institución compartió una fotografía de Jorge junto a un grupo de niños y recordó su vínculo con el club. Además de acompañar los primeros pasos de Lionel, Jorge también ejerció como entrenador durante aquella etapa de formación.

"Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá Jorge Messi", expresó la institución en el mensaje publicado tras conocerse la noticia.

El club también destacó el lugar que Jorge ocupa en su historia. "Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial", agregó.

La relación de la familia Messi con Grandoli comenzó cuando Lionel tenía apenas cuatro años. Según recuerda la institución, el argentino tuvo allí una de sus primeras oportunidades para jugar al fútbol y marcó un gol en aquel inicio de su carrera.

Jorge estuvo presente desde aquellos primeros años y acompañó a su hijo durante una etapa clave de su formación. Su presencia se mantuvo con el paso del tiempo mientras Lionel avanzaba en una carrera que posteriormente lo llevaría a la élite mundial.

Grandoli cerró su despedida con un mensaje dirigido al futbolista y a su padre. "Te abrazamos fuerte Leo. Gracias Jorge por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz", escribió la institución rosarina.

El mensaje recordó el vínculo que Jorge mantuvo con el lugar donde Lionel comenzó su camino en el fútbol. Desde aquella pequeña cancha de Rosario, acompañó los primeros pasos de su hijo antes de que su carrera alcanzara la máxima escena mundial.