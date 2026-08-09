¿Se va o se queda? Simeone fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético

El futuro de Julián Álvarez continúa como uno de los temas principales del mercado de fichajes europeo. Diego Simeone reafirmó durante la pretemporada del Atlético de Madrid en Seúl que el club mantiene firme su postura ante el interés del Barcelona.

"Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo y dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años que fue un montón", agregó el entrenador argentino.

"La situación es muy clara. La entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín ha explicado muy bien", afirmó Simeone. El técnico destacó además que desde el área deportiva están satisfechos con el delantero argentino y quieren que continúe creciendo.

Simeone también recordó el caso de Antoine Griezmann, quien dejó el Atlético de Madrid en 2019 para fichar por el Barcelona y regresó dos años después. El técnico utilizó aquel episodio para explicar su postura sobre la situación de Álvarez.

"Tuvimos un pasaje con Antoine. Se tuvo que ir y tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene", señaló el "Cholo", quien insistió en que su responsabilidad pasa por trabajar con el futbolista desde lo deportivo.

"No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado en todos estos últimos años", añadió Simeone. Con sus declaraciones, el entrenador dejó clara su intención de seguir contando con el delantero.

La directiva mantiene la misma postura. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, rechazó días antes cualquier posibilidad de negociar: "No aceptamos 100 millones por Julián Álvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200".

Sin embargo, el Barcelona mantiene su interés, la próxima semana podría ser decisiva. El entorno de Álvarez tendría previsto presentar una solicitud formal de traspaso cuando el delantero se reincorpore a los entrenamientos este lunes 10 de agosto.