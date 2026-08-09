LaLiga 2026-27: cuándo arranca y cómo llegan el Real Madrid y Barcelona

La temporada 2026-27 de LaLiga comenzará el sábado 15 de agosto con los primeros encuentros de la jornada inaugural. Sin embargo, Real Madrid y Barcelona tendrán que esperar hasta finales de mes para disputar su primer partido oficial en la competición.

El Real Madrid de José Mourinho buscará volver a conquistar títulos tras dos temporadas sin sumar trofeos. Para ello incorporó a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Carlos Espí y Yan Diomande como sus principales refuerzos del mercado de verano.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick afrontará la temporada como vigente campeón de LaLiga y la Supercopa de España. Los azulgranas reforzaron su plantilla con Anthony Gordon, Karim Adeyemi y el joven Jesse Bisiwu, con el objetivo de competir nuevamente por los títulos y dar el salto en la Champions League.

Los primeros partidos de LaLiga 2026-27

Alavés vs Getafe — Sábado 15 de agosto

Sevilla vs Rayo Vallecano — Sábado 15 de agosto

Racing de Santander vs Villarreal — Domingo 16 de agosto

Espanyol vs Levante — Domingo 16 de agosto

Celta de Vigo vs Osasuna — Domingo 16 de agosto

Deportivo de La Coruña vs Elche — Lunes 17 de agosto

Atlético de Madrid vs Málaga — Miércoles 19 de agosto

Espanyol vs Real Madrid — Sábado 22 de agosto

Elche vs Barcelona —Domingo 23 de agosto

Valencia vs Real Betis — Martes 25 de agosto

Con el arranque de LaLiga 2026-27 el fútbol español regresa a la actividad oficial con una primera jornada que se extenderá a lo largo de la semana antes de que Real Madrid y Barcelona debuten el 22 y 23 de agosto respectivamente.

Los merengues dirigidos por José Mourinho llegan con la motivación de recuperar un título que el Barcelona ha conquistado las últimas dos temporadas consecutivas en lo que promete ser una de las luchas más apasionantes por el campeonato español en los últimos años.