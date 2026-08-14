“Vamos a ganar títulos este año”: la contundente promesa de Mbappé a los aficionados del Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, aseguró este viernes que llegó el momento de "dar un paso adelante" y "ganar títulos", antes de comenzar su tercera temporada con el conjunto blanco y después de una campaña en la que el equipo no consiguió levantar trofeos.

El atacante regresó a los entrenamientos tras participar con Francia en el Mundial 2026, torneo en el que su selección terminó en el cuarto lugar, y expresó su satisfacción por reencontrarse con sus compañeros.

"Muy feliz de volver. Feliz por tener la primera sensación con el equipo y el nuevo cuerpo técnico. Siempre es bueno volver a Valdebebas a jugar y a prepararnos para la siguiente temporada", declaró a los medios oficiales del Real Madrid.

Mbappé también se refirió a sus primeras conversaciones con José Mourinho y destacó la experiencia ganadora del entrenador portugués. "Hemos hablado mucho durante el Mundial. Pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar las direcciones para ganar. Los jugadores están encantados de tener un entrenador que sabe dónde va y es positivo para nosotros", explicó.

El delantero dejó claro que el principal objetivo del Real Madrid para la nueva temporada será volver a conquistar títulos. "Este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a hacerlo. Es lo que queremos y eso va a pasar. El equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados para dar alegrías a los madridistas. No hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y dar alegrías a la afición", afirmó.

Antes de comenzar su tercera temporada con la camiseta blanca, Mbappé recordó su debut con el Real Madrid en la Supercopa de Europa frente al Atalanta, encuentro en el que marcó y conquistó su primer título con el club.

"El primer partido fue muy especial; era una final, con el Madrid, siempre es más mágico; un gol, un título. Después fueron dos años de mucho cambio para mí. Era la primera vez que salía de mi país y la experiencia es muy positiva. Me gusta mucho el club, la liga española, vivir en España. Es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive. Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos", señaló.

Mbappé explicó que estas semanas de pretemporada serán fundamentales para alcanzar su mejor condición física antes del comienzo de las competiciones oficiales.

"Intento hacer lo máximo, es el momento de trabajar más. Cuando empiezan los partidos tienes que gestionar más la carga. Es el momento de ir 'a full' (al máximo) y de tener sensaciones para estar listos para el inicio de LaLiga", comentó.

El internacional francés aseguró que vestir la camiseta del Real Madrid continúa siendo un sueño, pero insistió en que ahora su prioridad es transformar esa ilusión en éxitos deportivos.

"Para mí era un sueño venir y todavía lo es. Disfruto el presente y sé la suerte de estar aquí, pero ahora hay que ganar. Vamos a ganar títulos este año", concluyó.