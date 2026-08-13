¿Por qué la Supercopa de España dejará Arabia Saudí en el 2027? Nueva sede, fechas y equipos participantes

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció este jueves que la Supercopa de España del 2027 se disputará en Estambul, Turquía, del 2 al 7 de febrero. Será la primera vez que el torneo se celebre fuera de Arabia Saudí desde que adoptó el formato de cuatro equipos.

El Estadio Olímpico Atatürk será el escenario donde el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscarán conquistar el primer título del año en el fútbol español.

El torneo se trasladará a Turquía porque Arabia Saudí será sede de la Copa Asiática de Naciones durante las mismas fechas, lo que impide que la competición se dispute en ese país. Según la RFEF, se evaluaron siete propuestas de distintas regiones del mundo antes de elegir Estambul como sede.

El Barcelona llegará como vigente campeón del certamen. El conjunto dirigido por Hansi Flick conquistó la última edición tras derrotar 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Yeda, Arabia Saudí.

La edición del 2027 reunirá de nuevo a cuatro clubes del futbol español. El Real Madrid y el Atlético de Madrid buscarán recuperar la corona, mientras que la Real Sociedad intentará conseguir el título.

La RFEF también confirmó que la Supercopa regresará a Arabia Saudí en el 2028, después de la Copa Asiática.

🇪🇸🇹🇷 La Supercopa de España 2027 será en Estambul (Turquía).



📅 Se celebrará del 2 al 7 de febrero.



🇸🇦 No se celebra en Arabia porque coincide con la Copa Asia (en 2028 sí volverá). pic.twitter.com/1eSj0P4n7n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2026

La Supercopa de España del 2027 se disputará por primera vez en Turquía y reunirá en Estambul a cuatro clubes que buscarán el primer título del año en el fútbol español.