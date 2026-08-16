Así fue la íntima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: sin invitados y en su propia casa

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelaron los detalles de su íntima boda, celebrada el 11 de agosto en su casa de verano en Cascais, Portugal. La pareja optó por una ceremonia privada y alejada de las grandes celebraciones.

La ceremonia se desarrolló sin invitados famosos ni otros familiares, y sus hijos fueron los únicos testigos. La decisión respondió al deseo de la pareja de compartir ese momento especial en la intimidad de su hogar.

“No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor”, afirmó Georgina. La modelo argentina explicó así las razones por las que prefirieron una celebración sencilla y familiar.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez are married! For weeks, the internet was awash with speculation—about the date, the location, the guest list. (The rumored celebrity attendees included everyone from Rio Ferdinand to Rihanna.) In the end, the couple’s wedding took place on… pic.twitter.com/uBNOBVteye — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 16, 2026

Una fecha especial

La fecha elegida tuvo un significado especial para la pareja. El 11 de agosto del 2026 se cumplieron 10 años desde que Cristiano y Georgina se conocieron en una tienda Gucci en Madrid.

La misma marca vistió a ambos para la ocasión. Georgina lució un traje de falda de faille de seda blanca con zapatos de satén, mientras que Cristiano llevó un traje de algodón beige claro hecho a medida y mocasines.

La ceremonia civil se realizó en el salón de la casa de la pareja. Posteriormente, la familia se trasladó a la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores para bendecir el matrimonio.

El día de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. 🥹🤍💍 pic.twitter.com/f1DhDsRJqu — MT2 (@madrid_total2) August 16, 2026

Habrá otra celebración

Georgina explicó que escogieron el salón porque es uno de los espacios donde transcurre su vida familiar. “Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa donde desayunamos, almorzamos y cenamos y donde vivimos la realidad de nuestras vidas”, señaló.

“Dentro de 30 años quiero que los niños piensen que algo maravilloso ocurrió en esta mesa”, agregó Georgina. Cristiano también habló sobre su relación: “Sé que ella es el amor de mi vida y creo que yo también lo soy para ella”.

La pareja, sin embargo, contempla una celebración de mayores dimensiones. “En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, afirmó Georgina. Su anillo de compromiso es una pieza de 37 quilates valorada entre 4 y 5 millones de dólares.