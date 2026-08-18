“Es el top de la carrera de un entrenador”: Mourinho revela lo que significa regresar al Real Madrid

José Mourinho aseguró que su regreso al Real Madrid tiene un significado especial y afirmó que, desde el punto de vista emocional, esta segunda etapa es "más bonita" que la primera. El entrenador portugués fue presentado de manera privada como nuevo técnico del conjunto blanco para las próximas tres temporadas.

"El Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también", expresó Mourinho en declaraciones difundidas por Real Madrid Televisión, después de firmar su contrato junto al presidente del club, Florentino Pérez.

En el acto, celebrado en la sala de juntas y a puerta cerrada, también estuvo presente el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'. Mourinho recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.

El portugués explicó que esta nueva etapa tiene un componente emocional diferente al de su llegada en 2010. "La primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", señaló.

Mourinho también aseguró que mantuvo su vínculo con el Real Madrid desde que dejó el club en 2013. "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid", afirmó.

El club decidió prescindir de las tradicionales presentaciones multitudinarias y comenzó una serie de actos privados, sin aficionados ni conferencias de prensa, para presentar las novedades de la primera plantilla de cara a la nueva temporada.

Además del regreso de Mourinho, el Real Madrid reforzó su plantel con Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí, Ibrahima Konaté y Yan Diomande. Este último se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club.