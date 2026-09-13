Julián Álvarez sufre una lesión y preocupa al Atlético antes del derbi ante Real Madrid

El Atlético de Madrid encendió las alarmas este domingo. Julián Álvarez quedó fuera del partido ante Real Sociedad tras sufrir una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado obligando a Simeone a reorganizar su ataque.

"Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy" confirmó el club en su comunicado oficial.

La lesión llega en el peor momento para el argentino que venía de completar sus primeros 90 minutos de la temporada ante el Liverpool en Champions League. El desgaste acumulado terminó pasando factura en su musculatura días después.

La sobrecarga también pone en duda su presencia ante Osasuna el próximo miércoles aunque el objetivo del Atlético es tenerlo disponible para el derbi ante el Real Madrid del domingo siguiente.

Más ausencias para Simeone

Álvarez no será el único ausente. Pablo Barrios con una lesión miofascial y Alexander Sorloth que no ha podido jugar ningún partido esta temporada también son baja para el encuentro ante Real Sociedad.

De no mediar imprevistos Jonathan David sería el reemplazante natural de Álvarez en el ataque colchonero para el partido en San Sebastián.

La situación de Álvarez en el Atlético ha sido complicada desde el inicio de la temporada tras su intento fallido de salir al Barcelona en el mercado de fichajes y la polémica que generó su actitud con la afición rojiblanca.