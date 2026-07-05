La historia de Orjan Nyland: el guardameta sin equipo que se convirtió en el héroe de Noruega ante Brasil

Orjan Nyland llegó al Mundial 2026 en una situación poco habitual. El guardameta noruego, de 35 años, disputó el torneo sin tener contrato con ningún club, pero eso no le impidió convertirse en el héroe de la clasificación de Noruega a los cuartos de final.

El arquero fue decisivo en la victoria 2-1 sobre Brasil al realizar cuatro atajadas clave y detener un penal a Bruno Guimarães al minuto 14. Su actuación fue determinante para eliminar a la Canarinha.

La historia de Nyland comenzó en Volda, una ciudad costera de Noruega, donde durante su infancia practicó varios deportes. A los 13 años destacó en el esquí alpino e incluso integró la selección juvenil noruega de esa disciplina.

Sin embargo, el fútbol terminó imponiéndose. Nyland dejó las pistas de nieve para convertirse en portero, una decisión que lo llevó a protagonizar una de las actuaciones más memorables del Mundial 2026.

El paso de Nyland por los clubes nunca fue sencillo. Tras fichar por el Aston Villa en 2018, una rotura del tendón de Aquiles frenó su progresión y lo relegó a un papel secundario en Inglaterra.

Posteriormente pasó por Norwich City, Bournemouth y Reading sin lograr consolidarse como titular. Su mejor etapa llegó con el Sevilla, donde disputó 54 partidos en dos temporadas antes de quedar nuevamente como suplente y salir del club.

Mientras su carrera a nivel de clubes atravesaba altibajos, la selección de Noruega siempre confió en él. Desde 2013 ha disputado 75 partidos internacionales y, desde 2021, se adueñó de la portería del combinado nórdico.

Esa confianza tuvo su recompensa en el Mundial 2026. Nyland detuvo un penal a Bruno Guimarães, sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles y fue una de las figuras de la histórica victoria sobre Brasil que clasificó a Noruega a los cuartos de final.