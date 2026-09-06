LaLiga: así marcha la tabla de posiciones tras la jornada 4; Barcelona lidera invicto

Barcelona cerró la cuarta jornada de LaLiga como el gran dominador del campeonato español. Los culés acumulan 12 puntos con cuatro victorias consecutivas en lo que es el arranque más sólido de la temporada entre todos los equipos de la división.

La jornada también dejó resultados negativos para los grandes perseguidores. El Real Madrid sufrió una derrota que lo deja en la tercera posición con nueve puntos mientras que el Atlético de Madrid también tropezó y cae al sexto lugar con siete unidades en lo que abre aún más la brecha con el líder Barcelona.

El Alavés se consolida como la gran sorpresa del arranque de temporada en la segunda posición con 10 puntos sin conocer la derrota en lo que es uno de los resultados más llamativos de las primeras cuatro jornadas de LaLiga 2026-27.

El Valencia por su parte vive su peor inicio de temporada en muchos años. Los "che" cierran la tabla en el último lugar con apenas un punto y una diferencia de goles de menos ocho en lo que es una situación muy preocupante para el club valenciano que fue goleado 5-0 por el Barcelona en su propio estadio.