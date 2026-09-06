Video: Lamine Yamal lideró la manita del Barcelona al Valencia y los culés siguen líderes invictos

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Video: Lamine Yamal lideró la manita del Barcelona al Valencia y los culés siguen líderes invictos

El joven delantero firmó un doblete en la goleada 5-0 en Mestalla, donde también marcaron Fermín, Raphinha y Pedri para mantener invicto al Barcelona en LaLiga.

Alejandra Soto

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BARCELONA, 31/08/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (i) celebra con Raphinha su gol, segundo gol del equipo blaugrana, en el partido de la tercera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Rayo Vallecano disputan este lunes en el Camp Nou. EFE/Quique García

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra con Raphinha su gol en el partido de la tercera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Rayo Vallecano disputan este lunes en el Camp Nou. (Foto Prensa Libre: EFE/Quique García).

Barcelona no da respiro en LaLiga. Los culés golearon 5-0 al Valencia en Mestalla en la cuarta jornada para mantenerse como líderes invictos del campeonato español con cuatro victorias consecutivas y aprovecharon el tropiezo del Real Madrid para afianzarse en la cima de la clasificación.

Lamine Yamal fue el gran protagonista de la noche. El joven delantero solo necesitó seis minutos para abrir el marcador con un toque sutil con la izquierda tras un gran pase filtrado de Fermín y cerró el partido con su segundo gol al minuto 87 para completar una noche memorable en Mestalla.

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Así fueron los cinco goles del Barcelona

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 6 con un toque sutil ante Dimitrievski tras un gran pase de Fermín. El partido apenas comenzaba y el Barcelona ya dejaba claro que la noche sería larga para el Valencia.

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Fermín sacó un latigazo con la zurda al minuto 22 que fue imparable para el portero valencianista para poner el 2-0. El mediocampista fue uno de los jugadores más activos del Barcelona durante toda la noche en Mestalla.

Raphinha se apuntó a la fiesta en el inicio del segundo tiempo con el 3-0 tras una exquisita asistencia de Fermín. El brasileño remató a placer en lo que fue uno de los goles más sencillos de la noche para el conjunto de Hansi Flick.

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Pedri anotó el cuarto al minuto 78 con un disparo cruzado que dejó sin opción a Dimitrievski. El centrocampista español fue otro de los grandes protagonistas de una actuación colectiva de alto nivel del Barcelona en Mestalla.

Lamine cerró la cuenta al minuto 87 con su segundo gol de la noche para completar la manita. El ambiente en Mestalla fue especialmente hostil con insultos a la directiva y cánticos pidiendo la dimisión del técnico mientras muchos aficionados abandonaban el estadio antes del pitazo final.

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