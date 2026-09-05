Luka Modric seguirá con Croacia y jugará la Liga de Naciones a punto de cumplir 41 años

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Luka Modric seguirá con Croacia y jugará la Liga de Naciones a punto de cumplir 41 años

A pocos días de cumplir 41 años, el mediocampista croata despejó las dudas sobre su futuro internacional al ponerse nuevamente a disposición de su selección.

Alejandra Soto

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PHILADELPHIA (United States), 28/06/2026.- Luka Modric of Croatia applauds fans at the end of the FIFA World Cup 2026 group stage match Croatia against Ghana, in Philadelphia, USA, 27 June 2026. (Croacia, Filadelfia) EFE/EPA/WILL OLIVER

Luka Modric con la selección de Croacia durante su participación en el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER).

Luka Modric no deja la selección croata. El centrocampista del Milán que cumplirá 41 años el próximo 9 de septiembre confirmó su disponibilidad para disputar los partidos de la Liga de Naciones con Croacia ante España Inglaterra y República Checa en los próximos meses.

La noticia llegó después de que muchos daban por terminada su etapa con la selección. Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se especuló con que podría haber sido su último partido con la camiseta a cuadros rojiblancos.

El seleccionador Slaven Bilic no ocultó su satisfacción por la decisión de Modric. "La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia tanto dentro como fuera del campo" afirmó el técnico quien espera volver a trabajar con el veterano mediocampista.

El legado de Modric con Croacia

Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de la selección croata. Bajo su capitanía el equipo alcanzó el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018 el tercer puesto en Qatar 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023 acumulando 202 partidos internacionales.

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La Federación Croata celebró la decisión con un mensaje en redes sociales. "Está listo para continuar su fascinante carrera internacional con 202 partidos y logros históricos" expresó el organismo en lo que fue un reconocimiento a uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial.

Croacia debutará en la Liga de Naciones visitando a República Checa el 26 de septiembre y tres días después se medirá ante España en Sevilla. En octubre recibirá a Inglaterra y de nuevo a España antes de cerrar la fase de grupos en noviembre ante los ingleses en Wembley y ante los checos en casa.

Con Modric en el campo Croacia aspira a mantener su condición de equipo de élite a nivel europeo. El veterano mediocampista sigue siendo el cerebro y el referente del conjunto balcánico pese a su avanzada edad en lo que es una motivación extra para una selección que buscará brillar en la Liga de Naciones.

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