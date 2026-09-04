Video: así fue el penalti fallado por Mbappé que desató la polémica con el VAR

Fútbol Internacional

Video: así fue el penalti fallado por Mbappé que desató la polémica con el VAR

El Real Betis sorprendió al Real Madrid al vencerlo 1-0 en la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027, con un gol de Troy Parrott y una actuación decisiva del portero Álvaro Valles.

|

time-clock

SEVILLA, 04/09/2026.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé falla un penalti durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé falla un penalti durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Betis derrotó por 1-0 al Real Madrid de José Mourinho en la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 y puso fin al invicto del conjunto merengue en el campeonato español.

El delantero irlandés Troy Parrott anotó el único gol del encuentro en los minutos finales, mientras que el portero Álvaro Valles fue figura con varias intervenciones decisivas.

Durante gran parte del partido, el Real Madrid dominó la posesión y generó varias oportunidades claras de gol. Sin embargo, se encontró una y otra vez con la resistencia de Valles, quien evitó la caída de su arco.

El conjunto blanco incluso llegó a festejar un espectacular tanto de Carlos Espí, pero la alegría duró poco. Tras una revisión del VAR, el árbitro anuló la anotación por fuera de juego del atacante español al inicio de la jugada.

LECTURAS RELACIONADAS

Budapest (Hungary), 30/05/2026.- PSG's head coach Luis Enrique celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

PSG blinda a Luis Enrique tras hacer historia en Europa: hasta cuándo renovó y cuántos títulos ha ganado

chevron-right
Monaco (Monaco), 27/08/2026.- The Champions League trophy sits on the stage prior the 2026/27 UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 27 August 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Champions League: cuándo debutan Real Madrid, Barcelona y PSG, calendario y horarios de la primera jornada

chevron-right

Cuando parecía que el duelo terminaría sin goles, Troy Parrott adelantó al Betis en los minutos finales. Sin embargo en el el minuto 90+4, el árbitro señaló un penalti a favor del Real Madrid. Kylian Mbappé ejecutó el lanzamiento, pero Álvaro Valles detuvo el disparo y evitó el empate.

Sin embargo, durante la ejecución del penalti se produjo una invasión de jugadores del Real Betis en el área. La acción fue revisada por el VAR, que informó al árbitro que la pena máxima no debía repetirse. La decisión generó controversia y se convirtió en la principal polémica del encuentro.

Con esta victoria, el Real Betis sumó tres puntos y cortó la racha invicta del Real Madrid, que sufrió su primera derrota liguera de la campaña. El equipo verdiblanco se apoyó en una sólida actuación defensiva y en las intervenciones de Valles para conseguir el triunfo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional LaLiga Real Betis Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM