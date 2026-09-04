Video: así fue el penalti fallado por Mbappé que desató la polémica con el VAR

El Real Betis derrotó por 1-0 al Real Madrid de José Mourinho en la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 y puso fin al invicto del conjunto merengue en el campeonato español.

El delantero irlandés Troy Parrott anotó el único gol del encuentro en los minutos finales, mientras que el portero Álvaro Valles fue figura con varias intervenciones decisivas.

Durante gran parte del partido, el Real Madrid dominó la posesión y generó varias oportunidades claras de gol. Sin embargo, se encontró una y otra vez con la resistencia de Valles, quien evitó la caída de su arco.

El conjunto blanco incluso llegó a festejar un espectacular tanto de Carlos Espí, pero la alegría duró poco. Tras una revisión del VAR, el árbitro anuló la anotación por fuera de juego del atacante español al inicio de la jugada.

Cuando parecía que el duelo terminaría sin goles, Troy Parrott adelantó al Betis en los minutos finales. Sin embargo en el el minuto 90+4, el árbitro señaló un penalti a favor del Real Madrid. Kylian Mbappé ejecutó el lanzamiento, pero Álvaro Valles detuvo el disparo y evitó el empate.

Sin embargo, durante la ejecución del penalti se produjo una invasión de jugadores del Real Betis en el área. La acción fue revisada por el VAR, que informó al árbitro que la pena máxima no debía repetirse. La decisión generó controversia y se convirtió en la principal polémica del encuentro.

✖️😱 ¡MBAPPÉ NO PUDO CONVERTIR DE PENAL Y REAL MADRID SIGUE 0-1 ABAJO ANTE BETIS SOBRE EL FINAL!



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Con esta victoria, el Real Betis sumó tres puntos y cortó la racha invicta del Real Madrid, que sufrió su primera derrota liguera de la campaña. El equipo verdiblanco se apoyó en una sólida actuación defensiva y en las intervenciones de Valles para conseguir el triunfo.