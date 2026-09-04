Champions League: cuándo debutan Real Madrid, Barcelona y PSG, calendario y horarios de la primera jornada

El telón está a punto de abrirse con el arranque de la Uefa Champions League 2026-2027, el torneo de clubes más importante de Europa. Por tercer año consecutivo se utilizará el formato de liga, en el que los 36 equipos participantes disputarán ocho jornadas entre septiembre del 2026 y enero del 2027.

Al finalizar esta fase, los primeros ocho lugares de la clasificación avanzarán de manera directa a los octavos de final. Los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de eliminación directa, a ida y vuelta, para definir a los restantes clasificados. Los clubes que terminen entre las posiciones 25 y 36 quedarán eliminados.

La primera jornada marcará el comienzo de una nueva edición del certamen, en la que el París Saint-Germain defenderá su corona. El conjunto dirigido por Luis Enrique llega como favorito después de conquistar las últimas dos ediciones del torneo y convertirse en bicampeón de Europa. El club francés buscará una hazaña que únicamente ha conseguido el Real Madrid en la era moderna de la Champions League: ganar tres títulos consecutivos.

Los otros 35 equipos intentarán destronar al campeón y convertirse en los nuevos reyes del futbol europeo. La jornada inaugural tendrá varios enfrentamientos entre clubes históricos del continente.

Tal como ocurrió en las dos temporadas anteriores, la jornada inaugural se disputará durante tres días. El Real Madrid, máximo ganador de la competición, debutará el martes 8 de septiembre a las 13 horas. El PSG, actual campeón, jugará el miércoles 9 a la misma hora, mientras que el FC Barcelona entrará en acción el jueves 10 de septiembre a las 10.45 horas.

Así se disputará la jornada inaugural de la Champions League 2026-2027

Martes 8 de septiembre del 2026

Club Brujas vs. Aston Villa (10.45 horas)

AEK Atenas vs. LASK Linz (10.45 horas)

FC Porto vs. Manchester City (13 horas)

Real Madrid vs. Inter de Milán (13 horas)

Borussia Dortmund vs. Villarreal (13 horas)

Lille vs. Real Betis (13 horas)

Miércoles 9 de septiembre del 2026

FC Barcelona vs. Feyenoord (10.45 horas)

VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger (10.45 horas)

Liverpool vs. Atlético de Madrid (13 horas)

SSC Napoli vs. Arsenal (13 horas)

París Saint-Germain vs. ŠK Slovan Bratislava (13 horas)

Sporting CP vs. Galatasaray (13 horas)

Jueves 10 de septiembre del 2026

Fenerbahçe vs. AS Roma (10.45 horas)

PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk (10.45 horas)

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt (13 horas)

Slavia Praga vs. Lens (13 horas)

Como vs. RB Leipzig (13 horas)

Manchester United vs. Sabah (13 horas)

La cuenta regresiva ha comenzado y la Uefa Champions League 2026-2027 promete una temporada de grandes duelos y la lucha por conquistar la prestigiosa "Orejona", el trofeo más codiciado del futbol europeo de clubes.