PSG blinda a Luis Enrique tras hacer historia en Europa: hasta cuándo renovó y cuántos títulos ha ganado

Fútbol Internacional

PSG blinda a Luis Enrique tras hacer historia en Europa: hasta cuándo renovó y cuántos títulos ha ganado

El París Saint-Germain confirmó la ampliación de contrato de Luis Enrique, respaldado por una gestión que ya suma dos títulos de Champions League.

|

time-clock

Budapest (Hungary), 30/05/2026.- PSG's head coach Luis Enrique celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Luis Enrique renueva con el PSG.(Foto Prensa Libre: EFE).

El París Saint-Germain anunció este viernes la renovación del entrenador español Luis Enrique Martínez hasta el 2030. El club hizo oficial la ampliación de su contrato antes del inicio del partido contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

Luis Enrique, de 56 años, llegó al conjunto parisino para la temporada 2023-2024 y desde entonces ha liderado una de las etapas más exitosas de la historia del club, con la conquista de las dos únicas Champions League del PSG, además de mantener su dominio en las competiciones francesas.

Desde la llegada del técnico español, el PSG ha conquistado 12 de los 16 títulos que ha disputado. En su primera temporada, la 2023-2024, Luis Enrique consiguió tres trofeos: la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia.

Un año después, en la campaña 2024-2025, el conjunto parisino ganó cuatro de los cinco títulos que disputó. Además de la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia, conquistó por primera vez la Champions League al golear 5-0 al Inter de Milán en la final.

LECTURAS RELACIONADAS

Monaco (Monaco), 27/08/2026.- The Champions League trophy sits on the stage prior the 2026/27 UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 27 August 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Champions League: cuándo debutan Real Madrid, Barcelona y PSG, calendario y horarios de la primera jornada

chevron-right
MADRID, 24/05/2025.- El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric es homenajeado tras su último partido en el Santiago Bernabéu al término del encuentro de la jornada 38 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ J.J.Guillén

“Soy madridista y siempre lo voy a ser”: Luka Modric habla de un posible regreso al Real Madrid

chevron-right

El único título que se le escapó esa temporada fue el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde perdió 3-0 frente al Chelsea en la final.

En la temporada 2025-2026, el PSG volvió a conquistar la Champions League, esta vez frente al Arsenal, y sumó otros cuatro títulos: la Ligue 1, las Supercopas de Francia y Europa y la Copa Intercontinental. El único torneo que no consiguió fue la Copa de Francia.

En la presente campaña, el conjunto parisino ya conquistó la Supercopa de Europa tras imponerse 2-1 al Aston Villa en agosto, aunque perdió la Supercopa de Francia frente al Lens. Luis Enrique ha dirigido 178 partidos desde su llegada al PSG y ahora continuará al frente del proyecto parisino hasta el 2030.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Luis Enrique PSG 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM