PSG blinda a Luis Enrique tras hacer historia en Europa: hasta cuándo renovó y cuántos títulos ha ganado

El París Saint-Germain anunció este viernes la renovación del entrenador español Luis Enrique Martínez hasta el 2030. El club hizo oficial la ampliación de su contrato antes del inicio del partido contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

Luis Enrique, de 56 años, llegó al conjunto parisino para la temporada 2023-2024 y desde entonces ha liderado una de las etapas más exitosas de la historia del club, con la conquista de las dos únicas Champions League del PSG, además de mantener su dominio en las competiciones francesas.

Desde la llegada del técnico español, el PSG ha conquistado 12 de los 16 títulos que ha disputado. En su primera temporada, la 2023-2024, Luis Enrique consiguió tres trofeos: la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia.

Un año después, en la campaña 2024-2025, el conjunto parisino ganó cuatro de los cinco títulos que disputó. Además de la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia, conquistó por primera vez la Champions League al golear 5-0 al Inter de Milán en la final.

El único título que se le escapó esa temporada fue el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde perdió 3-0 frente al Chelsea en la final.

En la temporada 2025-2026, el PSG volvió a conquistar la Champions League, esta vez frente al Arsenal, y sumó otros cuatro títulos: la Ligue 1, las Supercopas de Francia y Europa y la Copa Intercontinental. El único torneo que no consiguió fue la Copa de Francia.

En la presente campaña, el conjunto parisino ya conquistó la Supercopa de Europa tras imponerse 2-1 al Aston Villa en agosto, aunque perdió la Supercopa de Francia frente al Lens. Luis Enrique ha dirigido 178 partidos desde su llegada al PSG y ahora continuará al frente del proyecto parisino hasta el 2030.