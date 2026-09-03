“Soy madridista y siempre lo voy a ser”: Luka Modric habla de un posible regreso al Real Madrid

Luka Modric, futbolista de la selección de Croacia, está a punto de cumplir 41 años el próximo 9 de septiembre y afronta su segunda temporada con el AC Milan de Italia. Aunque se encuentra en el ocaso de una brillante carrera, el croata sigue siendo considerado uno de los mejores volantes de la historia del fútbol.

Capitán de su selección nacional y referente durante más de una década en el Real Madrid, Modric conquistó todos los títulos posibles con el conjunto blanco.

Fue una de las grandes figuras de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club merengue, en la que ganó seis títulos de la Champions League. Además, en el 2018 alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al ganar el Balón de Oro. El genio de Zadar es uno de los nombres más importantes de su generación.

El croata continúa brillando en la élite mundial en los últimos años de su carrera profesional y deja un legado imborrable como futbolista. En una entrevista concedida al diario deportivo Marca, el mediocampista habló sobre el profundo cariño que mantiene por el Real Madrid, club en el que permaneció durante 13 temporadas y con el que conquistó 28 títulos, lo que lo convirtió en el jugador más laureado de la historia de la institución merengue.

Durante la conversación, Modric reconoció que le gustaría regresar algún día al Santiago Bernabéu. "Me gustaría volver, pero vamos a ver. Está en mi casa, soy madridista y siempre lo voy a ser", expresó el croata.

🗣️ Modric: "Soy madridista y siempre lo voy a ser... me gustaría volver"



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Sin embargo, dejó claro que no regresaría únicamente por motivos sentimentales. "No quiero volver solo por volver y estar ahí por estar. Yo soy así; quiero ser útil y ayudar al Madrid", agregó.

Modric también habló sobre la llegada de José Mourinho al Real Madrid y recordó que fue el técnico portugués quien apostó por su fichaje en el 2012. "El club ha acertado mucho con su fichaje. Es un entrenador grande y un ganador. Conoce la casa y sabe lo que se necesita para ganar. Creo que van a tener éxitos con él", comentó.

El futbolista también recordó la importancia que tuvo Mourinho en su llegada al club blanco. "Mourinho fue el más importante para mi llegada. Hizo todo lo que estuvo en su poder para que yo fuera el fichaje de aquel verano", afirmó.