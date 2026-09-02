Real Madrid y Barcelona revolucionan el mercado: estos fueron todos sus fichajes para la temporada 2026-2027

Los dos gigantes del futbol español protagonizaron un activo mercado de fichajes. El Real Madrid apostó por Yan Diomandé como la contratación más cara de su historia, mientras que el Barcelona sorprendió con la incorporación de Rodri para fortalecer su mediocampo.

Real Madrid y Barcelona aprovecharon el mercado de fichajes para renovar sus plantillas y aumentar sus opciones de competir por todos los títulos de la temporada, con la Champions League como máximo objetivo, y así arrebatarle el reinado al PSG.

Para ello, ambos clubes reforzaron sus plantillas en todas sus líneas con futbolistas experimentados, jóvenes promesas y agentes libres.

El conjunto madridista incorporó a siete jugadores, incluido Sergio Martínez, quien inicialmente estará destinado al Castilla. Por su parte, el Barcelona también concretó siete contrataciones y centró sus esfuerzos en fortalecer el mediocampo y el ataque.

Diomandé encabeza la renovación del Real Madrid

El fichaje más destacado del Real Madrid fue el atacante Yan Diomandé, procedente del Leipzig. El club blanco pagó 125 millones de euros fijos, cantidad que podría alcanzar los 140 millones si se cumplen las variables incluidas en el acuerdo. La operación convierte a Diomandé en el jugador más caro de la historia del Real Madrid, por encima de Eden Hazard, Jude Bellingham, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Su llegada representa la principal apuesta ofensiva del equipo para la nueva temporada.

El club madridista también reforzó el lateral izquierdo con la contratación del español Marc Cucurella, por quien desembolsó aproximadamente 55 millones de euros. Su experiencia internacional aumentará la competencia defensiva y ofrecerá más alternativas por la banda.

Para fortalecer el ataque, el Real Madrid incorporó a Carlos Espí por unos 25 millones de euros. El joven delantero llega como una opción para una ofensiva que mantiene a varias de sus principales figuras.

La defensa también recibió al neerlandés Denzel Dumfries, fichado por aproximadamente 20 millones de euros. Su capacidad para desempeñarse como lateral y carrilero permitirá al cuerpo técnico contar con una alternativa de recorrido, potencia física y llegada al área rival.

El equipo blanco también aprovechó el mercado de agentes libres para contratar al defensa francés Ibrahima Konaté y al volante portugués Bernardo Silva. Aunque el Real Madrid no desembolsó dinero por sus traspasos, ambos jugadores tendrán contratos que incluyen salarios y primas de incorporación.

Konaté llega para apuntalar el centro de la defensa y aportar fortaleza física, mientras que Bernardo Silva ofrecerá experiencia, creatividad y versatilidad en el mediocampo y las posiciones ofensivas.

El último movimiento fue la incorporación de Sergio Martínez, por quien el club pagó alrededor de tres millones de euros. En principio, el futbolista formará parte del Real Madrid Castilla, aunque será seguido de cerca como posible alternativa para el primer equipo.

Fichajes del Real Madrid

Yan Diomandé , procedente del Leipzig: 125 millones de euros más variables

, procedente del Leipzig: 125 millones de euros más variables Marc Cucurella : 55 millones

: 55 millones Carlos Espí : 25 millones

: 25 millones Denzel Dumfries : 20 millones

: 20 millones Ibrahima Konaté : agente libre

: agente libre Bernardo Silva : agente libre

: agente libre Sergio Martínez: tres millones, inicialmente para el Castilla

Rodri, la gran sorpresa del Barcelona

El Barcelona también protagonizó importantes movimientos en el mercado. La principal incorporación fue la del mediocampista español Rodrigo Hernández “Rodri”, procedente del Manchester City. El club azulgrana pagó 60 millones de euros fijos, a los que podrían añadirse otros 15 millones en variables. Rodri llegará para convertirse en una de las piezas principales del mediocampo dirigido por Hansi Flick.

En ataque, el Barcelona realizó su mayor inversión por el extremo inglés Anthony Gordon, fichado por aproximadamente 70 millones de euros. El exjugador del Newcastle aporta velocidad, profundidad y capacidad para actuar en diferentes posiciones ofensivas.

También llegó el alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, por unos 23 millones de euros. Su rapidez y facilidad para atacar los espacios aumentarán las variantes de un ataque que mantiene como referentes a Lamine Yamal y Raphinha.

Ante la imposibilidad de contratar a Julián Álvarez, debido a la negativa del Atlético de Madrid a negociar su salida, la dirección deportiva azulgrana incorporó al brasileño Gabriel Jesus. El Barcelona pagó alrededor de 10 millones de euros más variables por el delantero procedente del Arsenal.

La entidad catalana también apostó por el futuro con la contratación del extremo belga Jesse Bisiwu, por quien pagó unos 8.5 millones de euros al Brujas. El joven futbolista tendrá ficha del filial, pero podrá recibir oportunidades con el primer equipo durante la temporada.

En defensa, el Barcelona concretó el regreso del portugués Joao Cancelo. El lateral llegó como agente libre después de desvincularse del Al-Hilal y firmó un contrato por tres temporadas. Su polivalencia le permite actuar en ambos costados de la defensa y ofrecer soluciones en la construcción ofensiva.

Finalmente, el club reforzó la portería con el croata Dominik Livakovic, quien competirá por un puesto junto a Joan Garcia y Wojciech Szczesny. El internacional croata llega para aportar experiencia y seguridad en una posición que también fue objeto de cambios durante el mercado.

Fichajes del Barcelona

Rodri , procedente del Manchester City: 60 millones de euros más variables

, procedente del Manchester City: 60 millones de euros más variables Anthony Gordon , procedente del Newcastle: 70 millones

, procedente del Newcastle: 70 millones Karim Adeyemi , procedente del Borussia Dortmund: 23 millones

, procedente del Borussia Dortmund: 23 millones Gabriel Jesus , procedente del Arsenal: 10 millones más variables

, procedente del Arsenal: 10 millones más variables Jesse Bisiwu , procedente del Brujas: 8.5 millones

, procedente del Brujas: 8.5 millones Joao Cancelo : agente libre

: agente libre Dominik Livakovic: incorporado para reforzar la portería

Dos proyectos reforzados para competir por todos los títulos

Real Madrid y Barcelona cerraron el mercado con plantillas renovadas y más alternativas en prácticamente todas sus líneas. El conjunto blanco realizó su principal apuesta en Diomandé, pero también reforzó la defensa, el mediocampo y el ataque con jugadores de experiencia internacional.

El Barcelona, por su parte, encontró en Rodri al mediocampista experimentado que buscaba y renovó su delantera con Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesus y Bisiwu. Las incorporaciones de Cancelo y Livakovic completaron la planificación para aumentar la competencia interna.