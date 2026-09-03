Mourinho revela qué hará para seguir viendo a Messi en sus últimos años como futbolista

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que a Lionel Messi se le “echa de menos siempre” y reconoció que tendrá que hacer algo que “no” le “gusta mucho”, como ver partidos de la MLS, para seguir al argentino durante los últimos años de su carrera.

Mourinho se refirió a Messi después de que el campeón del mundo en Qatar 2022 anunciara recientemente su retiro de la Selección Argentina.

“Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos”, expresó Mourinho en conferencia de prensa.

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”, agregó.

Durante su comparecencia previa al partido contra el Betis, Mourinho también fue consultado sobre la situación del argentino Julián Álvarez, quien manifestó su intención de salir del Atlético de Madrid durante el mercado de verano, mientras el Barcelona intentaba concretar su fichaje.

El delantero finalmente permaneció en el conjunto rojiblanco, y Mourinho consideró que Diego Simeone es la persona indicada para manejar su situación. “La situación específica que tú hablas no hay nadie que la conozca mejor que Simeone. No hay nadie que conozca mejor el club que Simeone. Yo no tengo absolutamente nada que decir en relación a esta situación”, señaló.

El entrenador del Real Madrid añadió que, una vez cerrado el mercado de fichajes, un futbolista debe concentrarse nuevamente en su equipo.

“Yo, normalmente, digo que si un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Mi sensación es que, a partir de ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club”, concluyó Mourinho.