Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos en la despedida de Carlos Tevez

El mundo del fútbol tiene un nuevo sueño. Carlos Tevez prepara su partido de despedida en La Bombonera estadio de Boca Juniors con fecha tentativa el 19 de diciembre y ha dejado claro que su gran deseo es reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la misma cancha por primera vez en la historia.

"Los juntamos a Messi y a Cristiano. A Cristiano lo voy a buscar yo" afirmó Tevez en declaraciones que encendieron la ilusión de los aficionados al fútbol en todo el mundo. El Apache que coincidió con Messi en la Selección Argentina y con Cristiano en el Manchester United mantiene una buena relación con ambos.

Además de Messi y Cristiano el evento podría contar con la presencia de otras figuras del fútbol mundial. Entre los nombres que se mencionan como posibles invitados aparecen Juan Román Riquelme, Wayne Rooney y Andrea Pirlo aunque la lista definitiva de participantes sigue abierta.

Un evento histórico en La Bombonera

Tevez acumuló con la camiseta de Boca 279 partidos 94 goles y 11 títulos en lo que justifica la magnitud del homenaje que busca organizar en su estadio. Se estima una convocatoria de cerca de 60 figuras aunque los detalles del evento siguen pendientes de confirmación.

¡MESSI Y CR7 EN LA BOMBONERA! 🤩🔥



👀 Emiliano Raddi reveló que Carlos Tévez invitará a Messi y Cristiano Ronaldo a su partido de despedida.



El partido será en La Bombonera y la fecha estimada es el 19 de diciembre. 😎 pic.twitter.com/BwrAZyT7vF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 5, 2026

La posibilidad de ver a Messi y Cristiano con la misma camiseta genera una enorme expectativa entre los aficionados. Ambos protagonizaron durante años una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol enfrentándose en El Clásico entre Barcelona y Real Madrid.

Por ahora ni Messi ni Cristiano han confirmado su asistencia. El rosarino sigue compitiendo con el Inter Miami mientras que el portugués continúa en el Al Nassr en lo que hace complicado cuadrar tiempos para viajar a Argentina en diciembre.

Sin embargo la ilusión sigue viva. Si el sueño de Tevez se cumple La Bombonera sería el escenario de uno de los momentos más históricos del fútbol mundial al reunir por primera vez a los dos mejores jugadores de su generación con la misma camiseta.