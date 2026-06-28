Las sorpresas de la fase de grupos del Mundial 2026: Cabo Verde la gran revelación y Uruguay el mayor tropiezo

La fase de grupos del Mundial 2026 confirmó que las selecciones con menos cartel ya compiten de igual a igual con las potencias. Tras 72 partidos, varios equipos rompieron los pronósticos y demostraron que la brecha con los grandes favoritos es cada vez menor.

La gran revelación fue Cabo Verde. En su primera participación mundialista, el país africano consiguió una histórica clasificación a los dieciseisavos de final tras cerrar la fase de grupos invicto con tres empates.

Los Tiburones Azules sorprendieron desde su debut al igualar sin goles ante España gracias a una sobresaliente actuación del portero Vozinha. Luego empataron 2-2 frente a Uruguay, partido en el que marcaron los primeros goles de su historia en una Copa del Mundo.

Cabo Verde selló su clasificación con otro empate ante Arabia Saudita y ahora afrontará el mayor desafío de su historia. En los dieciseisavos de final se medirá con la vigente campeona del mundo, Argentina, en busca de prolongar su histórica aventura mundialista.

El crecimiento del fútbol africano volvió a quedar en evidencia durante la fase de grupos del Mundial 2026. Además de la histórica clasificación de Cabo Verde, Sudáfrica y RD Congo también avanzaron a la siguiente ronda con destacadas actuaciones.

RD Congo regresó a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas y consiguió avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Ghana y Costa de Marfil también mostraron el crecimiento competitivo del continente con actuaciones de gran nivel.

Ecuador fue otra de las selecciones que sorprendió en la primera fase. Tras un tropiezo en su debut, reaccionó con una valiosa victoria sobre Alemania, mientras que Noruega confirmó su crecimiento con figuras como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

No todas las noticias fueron positivas para las potencias tradicionales. Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó eliminado sin conseguir una sola victoria y protagonizó una de las mayores decepciones de la fase de grupos del Mundial 2026.