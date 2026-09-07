Lautaro Martínez habla del retiro de Messi y recuerda su legado en Argentina

Lautaro Martínez habló sobre Lionel Messi una semana después de que el capitán argentino anunciara su retiro de la selección. En la previa del partido entre Inter de Milán y Real Madrid, el delantero explicó el impacto que generó la noticia en el plantel albiceleste, tanto por la dimensión que tuvo el recorrido del 10 con la camiseta nacional como por el vínculo que construyó con sus compañeros.

“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para la selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo, más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas y muy importantes para la carrera, para la vida y eso es lo que me llevó adentro”, dijo el delantero en la conferencia de prensa.

Lautaro compartió con Messi algunas de las conquistas más recordadas de la selección argentina: las dos Copas América, el Mundial de Catar 2022, la final del último Mundial y la Finalissima ante Italia, en la que el delantero del Inter aportó un gol. El futbolista también puso el foco en la entrega del 10 durante más de dos décadas con la Albiceleste.

El mensaje de Lautaro para Messi

Luego del anuncio de Messi, Lautaro publicó un extenso mensaje en Instagram para expresar su agradecimiento. Allí eligió recordar tanto los logros obtenidos por el plantel como las enseñanzas que, según explicó, el capitán transmitió fuera de la cancha a quienes compartieron con él el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado.

“Del primer abrazo, al último.. Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros. Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección”, expresó el Toro Martínez.

El delantero profundizó esa idea con otro tramo de la publicación y destacó lo que Messi dejó en él y en todos sus compañeros, más allá de los recuerdos y los títulos conseguidos durante el ciclo compartido.

¡Lo extrañará! 😔



Pese a saber que el momento llegaría, Lautaro Martínez lamentó el reciente retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. 💔🇦🇷



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“A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia. Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos. Gracias por todo capitán”.