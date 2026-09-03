Lautaro Martínez responde al interés del Barcelona y revela por qué decidió quedarse en el Inter

El argentino Lautaro Martínez, delantero y capitán del Inter de Milán, aseguró que el interés del Barcelona por ficharlo durante el mercado de verano fue “un honor”, aunque dejó claro que su intención es continuar en el conjunto italiano.

“¿El interés del Barcelona? Ha sido un honor para mí, pero en mi cabeza ya está todo claro. En este momento, mi vida está en Milán. He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor”, declaró a Sky durante la Gran Galà del Calcio, según recogieron este viernes medios italianos.

La situación de su compatriota Julián Álvarez llevó al Barcelona a evaluar otras opciones para reforzar su ataque, entre ellas Lautaro, quien es una de las principales figuras del Inter y tiene contrato hasta junio del 2029.

El delantero argentino, quien llegó al Inter en el 2018, reiteró que se siente cómodo en el club y destacó su relación con sus compañeros.

“El año pasado ganamos dos trofeos. Volvimos a ganar la Copa Italia, que llevaba dos años sin llegar. Ganamos otro ‘Scudetto’ y un campeonato muy difícil durante todo el año, con equipos muy fuertes. Hicimos un trabajo excelente”, afirmó.

Lautaro también se refirió al reciente retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina y calificó su salida como una “pérdida enorme para el futbol”. “Nos transmitió muchísimos valores”, expresó el delantero al recordar el legado que dejó Messi en la Albiceleste.