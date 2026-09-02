Mbappé, entre los posibles objetivos de una presunta trama de secuestros en Francia: qué se sabe

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Mbappé, entre los posibles objetivos de una presunta trama de secuestros en Francia: qué se sabe

La estrella del futbol francés Kylian Mbappé aparece entre las posibles víctimas de una presunta red criminal desarticulada por las autoridades francesas.

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MADRID, 26/08/2026.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (d) lucha con Jon Martín, de la Real Sociedad, durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Sergio Pérez

Investigan presunto plan para secuestrar a Kylian Mbappé y otras 25 personas en Francia.(Foto Prensa Libre: EFE).

Las autoridades francesas investigan una presunta trama criminal que tenía entre sus posibles objetivos secuestrar al futbolista Kylian Mbappé y a otras 25 personas, entre empresarios, comerciantes y un rapero. El supuesto cabecilla es un joven de 18 años, identificado como Clément L. y conocido con el seudónimo de “Lester Z”, quien ya se encuentra detenido.

Según informó este miércoles el diario Le Parisien, el sospechoso, de origen franco-suizo, habría organizado desde prisión posibles secuestros y agresiones contra diferentes personas. La investigación contra Clément L. comenzó a raíz de un intento de asalto contra un relojero de Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París.

El 25 de abril, tres hombres que se hicieron pasar por repartidores llegaron al domicilio del comerciante con una caja vacía. La víctima sospechó y decidió no abrir la puerta. Días después, el 4 de mayo, sufrió un asalto en su tienda, donde dos hombres armados robaron 11 relojes de lujo valorados en unos 150 mil euros.

Las pesquisas sobre esos hechos permitieron a las autoridades descubrir la presunta trama criminal y una lista de posibles víctimas, entre las que figuraba Mbappé.

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Antes de esta investigación, Clément L. ya se encontraba en prisión preventiva por otros delitos, entre ellos violación y proxenetismo, además de estar implicado en otro caso de robo organizado.

Los investigadores sospechan que el joven daba instrucciones desde prisión mediante plataformas como Snapchat. Sin embargo, el detenido niega ser el líder de la organización y asegura que únicamente actuaba como intermediario.

Clément L. fue imputado por esta trama el pasado 21 de agosto y posteriormente quedó bajo régimen de aislamiento. Las autoridades también detuvieron en agosto a un presunto cómplice, quien posteriormente quedó en libertad bajo control judicial.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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