La Selección de Argentina se prepara para este jueves 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston; para su partido frente a Ecuador y afrontar los cuartos de final de la Copa América 2024.

Los argentinos en la fase de grupos consiguieron sumar 9 puntos, desde que Lionel Scaloni dirige a la selección nunca había conseguido ganar sus tres partidos en una fase de grupos, ni en el Mundial ganado en Qatar.

El astro argentino se perdió el último encuentro de grupos, en el que la "Albiceleste" derrotó a los peruanos con doblete de Lautaro Martínez; en el Hard Rock Stadium de Miami se le vio a Messi en el banquillo junto a Rodrigo De Paul viviendo el partido.

Estuvo de suplente debido a la molestia sentida en el segundo juego frente a Chile, "Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Veré cómo seguimos" comentó.

Con la confirmación de que Ecuador será el rival en los cuartos de final de la Copa América, la Selección Argentina arrancó la semana preparando lo que será la gran cita, en la edición pasada Messi anotó un gol a la propia selección ecuatoriana de tiro libre, en los cuartos de final.

El lunes, antes de viajar a Houston, el plantel se entrenó en Miami y Lionel Messi fue protagonista de una gran noticia.

El capitán albiceleste sigue evolucionando favorablemente de la sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha, con el paso de los días, cada vez se fue sintiendo mejor y este martes entrenaría a la par de sus compañeros.

Si bien hay optimismo de que podrá decir presente, ya sea como titular o sumando unos minutos en el complemento, por ahora queda ver cómo progresa en estos días previos al partido con la "Tricolor".