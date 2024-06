La Selección de Argentina venció a Chile el pasado martes 25 de junio por la mínima diferencia, Lautaro Martínez marcó al minuto 88 y dejó a la Albiceleste clasificada a cuartos de final.

Durante el partido, Lionel Messi se dio cuenta que algo no andaba bien y lo atendieron los médicos de la selección. Primero le aplicaron frío y después lo masajearon del otro lado de la línea de cal.

Messi regresó rápidamente al campo de juego. Sin embargo, se quedó parado y elongó varias veces para recuperar estado físico en los siguientes avances de la Albiceleste.

Messi ha jugado, a sus 37 años recién cumplidos; 180 minutos en los dos primeros encuentros de la Copa América 2024 y ha dado un rendimiento que ha estado a la altura.

"Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Veré cómo seguimos", admitió Messi en zona mixta posterior al partido.

Leo Messi: “No estaba suelto de la cabeza por la molestia en el aductor. Voy a ver cómo estoy”.

Si Argentina sale primera, Messi tiene 8 días de descanso hasta los cuartos de final. pic.twitter.com/2fTmnBUxxA — Gastón Edul (@gastonedul) June 26, 2024

"No van a hacerle estudios en New Jersey. Tienen que esperar algunas horas y el cuerpo médico va a ver cómo está recién en Miami. Es buen indicio que haya podido terminar el partido y él dijo que creía que era una contractura", dijo Gastón Edul, periodista que sigue al combinado argentino en cada competencia.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán el sábado 29 de junio, a las 18 horas para Guatemala, contra Perú para cerrar la fase de grupos; el entrenador aseguró en rueda de prensa que jugadores que no han visto minutos jugarán.