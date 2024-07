El capitán de Argentina salió en el segundo tiempo después de no soportar golpe en el tobillo.

Argentina y Colombia durante la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami; en el partido el capitán argentino Lionel Messi llegaba para disputar su séptima copa.

En el primer tiempo el rosarino sufrió un golpe luego de una jugada en la que el lateral colombiano, Santiago Arias le lastimó el tobillo derecho, pese al susto pudo seguir jugando y cerrar el entretiempo.

Concurría el segundo tiempo y parecía no haber problemas para Lionel Messi, no sería el minuto 65 que luego de una carrera este tropezaría y no podría volver a levantarse.

Messi ha jugado una Copa América complicada a nivel físico, primero ante Chile en la segunda fecha había sufrido un golpe en el aductor que lo dejaría fuera del cierre del grupo ante Perú.

En cuartos de final Messi jugaría todo el partido pero sin sentirse al 100%, durante la tanda de penales fallaría su tiro pero aún así la Albiceleste pasó a semifinales.

Marcó un gol en las semifinales frente a Canadá, llegando a sumar 14 tantos en a historia del certamen pero no pudo terminar el partido en la que sería su último en la Copa América.