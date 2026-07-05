“Los primeros 20 minutos serán difíciles”: Tuchel advierte sobre la altitud antes de enfrentar a México

Thomas Tuchel no quiso ocultar la realidad antes del partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. El técnico alemán reconoció en rueda de prensa que la altitud de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México representará un desafío real para sus jugadores en los primeros compases del encuentro.

Aun así, confió en que el equipo sabrá adaptarse con el paso de los minutos. "Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán difíciles. México empieza impetuoso en su territorio. Lo superaremos y después estaremos mejor", afirmó el técnico de 52 años.

Tuchel reveló además que él mismo sintió los efectos de la altitud tras la llegada a México. El entrenador admitió haber sufrido un pequeño dolor de cabeza y dificultades para dormir durante la noche, aunque aclaró que ninguno de estos síntomas resultó imposible de manejar para él ni para sus jugadores.

El técnico elogió también el nivel de México, recordó los empates del Tri ante Portugal y Bélgica en amistosos previos al torneo y reconoció que el duelo en el Azteca será un gran reto para la selección inglesa. "Sabemos todo de México, está entre los 10 del ranking mundial con buenos resultados en los últimos partidos. Los respetamos pero creemos en nosotros", señaló.

El partido tiene además un condimento histórico especial para Inglaterra, que regresa al Azteca 40 años después de haber sido eliminada en ese mismo estadio por Argentina con los dos goles más recordados de la historia del fútbol: el de la Mano de Dios y el considerado el mejor del siglo XX, ambos de Diego Armando Maradona.

Tuchel reconoció que la herida de aquella derrota sigue presente, pero fue claro al descartar cualquier idea de revancha. "No tiene sentido hablar de revancha después de tanto tiempo", señaló el técnico.

El entrenador también descartó preocupaciones por posibles ruidos nocturnos en el hotel que pudieran alterar el descanso de sus jugadores. "Solo he sentido respeto y muestras de afecto. Esperamos que nos traten con respeto como hasta ahora", concluyó.