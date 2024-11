Luego de las críticas de Neymar y Raphinha, Rodri presenta el Balón de Oro a los aficionados del Manchester City

El Manchester City homenajeó este 23 de noviembre al primer Balón de Oro de su historia, Rodrigo Hernández, que recibió una calurosa bienvenida en el césped del Etihad Stadium antes del partido contra el Tottenham Hotspur.

La temporada pasada, la valedora para el Balón de Oro, Rodri solo se perdió un partido con el City, ganó su cuarta Premier League consecutiva, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y redondeó el curso con la Eurocopa con España

El jugador madrileño apareció ataviado con un abrigo negro y sin muletas y fue escoltado por un juego de luces hasta el centro del Etihad, donde recibió el Balón de Oro y lo alzó al cielo de Mánchester, acompañado por un mural de "Rodri, Balón de Oro 2024" en el suelo y unas letras encendidas detrás de él con su nombre.

Han pasado varios días desde que Rodri se quedó con el Balón de Oro en sus vitrinas. Este galardón fue criticado, pues la mayoría de las críticas se sustentan sobre la idea de que Vinícius merecía ganar este reconocimiento. Ya con la mente más fría, Rodri habló sobre su premio y las actitudes del futbolista brasileño.

Rodri resaltó la calidad que tiene el delantero del Real Madrid. Sin embargo, le aconsejó a Vinícius que se centrara en lo que ocurre dentro del campo y no a lo que pasa fuera de él.

“Vinícius es un de los mejores jugadores del mundo. Es un tipo inteligente y con el tiempo se ha dado cuenta de que cuanto más pendiente esté en el campo, mejor será”, aconsejó Rodri.

The world's best! 🩵



Welcome home, Rodri 🏆 pic.twitter.com/hawZck9355