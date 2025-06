Luis Fernando Tena: “Nunca me he arrepentido de venir a Guatemala, ha sido mejor de lo que imaginé”

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, concedió una entrevista al programa La Última Palabra de Fox Sports, en donde habló sin filtros sobre su experiencia al frente del combinado chapín, su ilusión mundialista y también aprovechó para lanzar duras críticas hacia el actual manejo del fútbol mexicano.

Tena, campeón olímpico con México en Londres 2012, confesó que lo que lo llevó a aceptar el reto con Guatemala fue la seriedad del proyecto y el compromiso de la dirigencia. “Fui a Guatemala y encontré una directiva muy seria y comprometida con el objetivo. Me hablaron de respetar los procesos y lo han hecho”, expresó el entrenador mexicano.

Además, se mostró sorprendido positivamente por lo que encontró al llegar al país centroamericano. “Me encontré una ciudad muy bonita, un clima muy bueno y una gente muy buena. Nunca me he arrepentido de venir, ha sido mejor de lo que imaginaba cuando iba en el avión por primera vez”, confesó con una sonrisa. Y añadió: “El objetivo me pareció muy noble: clasificar a un país tan futbolero a su primer Mundial”.

Sobre el presente inmediato de la Bicolor, dijo que están comprometidos en la Copa Oro, pero que no pierden de vista lo verdaderamente importante. “Estamos luchando para dar la pelea en la Copa Oro, tratando de darle alegría a la afición, pero lo más importante viene en septiembre, octubre y noviembre”, señaló.

Cuando fue consultado si se ve dirigiendo a Guatemala en un Mundial, fue claro: “Sí me veo. Sabemos que será dificilísimo, tuvimos la mala suerte de que nos tocó Panamá en el grupo, pero lucharemos ante El Salvador y Surinam por el boleto directo o el repechaje. Todos en el grupo están con la ilusión intacta”.

En otro momento de la charla, Tena también habló de la selección mexicana y fue muy crítico con el estado actual del fútbol de su país. “Las cosas han cambiado mucho en México. Ya no se le tiene confianza al entrenador mexicano, los directivos tienen muchas divisiones y han dejado atrás la formación de jugadores”, sentenció.

El “Flaco” también lamentó la alta cantidad de extranjeros en la Liga MX y confesó que sintió que merecía una oportunidad en el Tri mayor. “Después de haber ganado el Oro Olímpico, los Panamericanos y el Maurice Revello, pensé que tendría un proceso en la selección. Pero no fue así”, comentó con evidente desilusión.

Luis Fernando Tena vive hoy una etapa distinta, más serena pero igual de apasionada, al frente de una Guatemala que lo ha recibido con los brazos abiertos y que ahora sueña, de su mano, con alcanzar por primera vez la gloria de una Copa del Mundo.