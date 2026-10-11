Manchester City golea al Liverpool en Anfield y mantiene su paso perfecto en la Premier League

Manchester City mantiene su paso perfecto en la Premier League. Los Citizens vencieron 3-0 al Liverpool en Anfield en un partido marcado por la expulsión de Ryan Gravenberch que dejó a los Reds con diez jugadores y abrió la puerta para que el City resolviera el encuentro con tres goles en el segundo tiempo.

El partido fue muy cerrado en el primer tiempo sin emociones ni ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. La tensión en Anfield era máxima con los aficionados del Liverpool preparando un recibimiento especial con banderas pancartas y bengalas para presionar al líder invicto de la Premier League.

El gol llegó en el segundo tiempo cuando Haaland aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 al minuto 65. Tres minutos después Jérémy Doku hizo un golazo al ángulo para ampliar la ventaja y al 78 Rayan Cherki sacó su magia para completar la goleada con el 3-0 definitivo.

Haaland Goal even after missing one crazy striker. #LIVMCI https://t.co/pXJgNCWp5A — W𝐢𝐬𝐝𝐨𝐦 Of 𝘽𝙝𝙖𝙧𝙖𝙩 🐦✨ (@WisdomofBharat1) October 11, 2026

La expulsión de Gravenberch fue el punto de inflexión del partido. Con diez jugadores el Liverpool no pudo reaccionar ante la superioridad del City que aprovechó los espacios para definir el encuentro con tres goles en apenas 13 minutos.

La sombra financiera sobre el City

El partido también estuvo marcado por la polémica financiera que rodea al Manchester City. El club afrontó este encuentro como el primero tras conocerse el fallo de una comisión independiente que lo declaró culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras de la Premier League

El City presentó una apelación contra la decisión por lo que el caso sigue pendiente de resolución definitiva. De ratificarse el fallo el club podría enfrentar sanciones importantes aunque por ahora sigue compitiendo con normalidad como líder invicto del campeonato inglés.

Con esta goleada el Manchester City mantiene su paso perfecto y amplía su ventaja sobre el Liverpool que se queda a nueve puntos del líder en lo que complica seriamente sus aspiraciones de pelear por el título de la Premier League esta temporada.