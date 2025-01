Mbappé con un hat-trick guía al Real Madrid al liderato en solitario de La Liga

El Real Madrid reafirmó su candidatura al título de La Liga tras vencer 3-0 al Valladolid en el estadio José Zorrilla. Un triplete del francés Kylian Mbappé fue suficiente para asegurar los tres puntos que colocan al conjunto merengue como líder en solitario con 49 unidades, cuatro por encima del Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor.

El encuentro comenzó con un Valladolid decidido a hacer valer su condición de local. Sin embargo, la jerarquía del Real Madrid pronto salió a relucir, y al minuto 30, Kylian Mbappé abrió el marcador con un disparo preciso tras una asistenciade Jude Bellingham.

El francés, en estado de gracia, volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 57, aprovechando un descuido defensivo del Valladolid. Mbappé definió con clase y potencia su disparo, sumando así su gol número de la temporada en La Liga y consolidándose como el referente ofensivo del conjunto blanco.

Cerró la cuenta un penal, luego de la confirmación del VAR, Kilyan Mbappé marcó en el minuto 91 el 3-0 en el partido y el tercero en su cuenta personal.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró una vez más su capacidad para controlar los tiempos del partido. Con un mediocampo liderado por Valverde y Ceballos, los merengues neutralizaron cualquier intento del Valladolid por generar peligro, mientras que en defensa, se encargaron de mantener el arco de Thibaut Courtois en cero.

A pesar de algunos intentos del Valladolid por recortar distancias, la falta de precisión en el último tercio del campo les impidió inquietar al cuadro visitante. El Real Madrid, por su parte, manejó los últimos minutos del encuentro con autoridad, asegurando una victoria clave en su lucha por el campeonato.

KYLIAN MBAPPÉ SCORES HIS FIRST REAL MADRID HATTRICK!!!!!



Valladolid 0-3 Real Madrid

⚽ 30' Mbappé

⚽ 57' Mbappé

⚽ 90'+1 Mbappé (p.)



✌️ And Mbappé's scored again to make it 3-0!