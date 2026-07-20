Mbappé despidió a Deschamps con una carta… y un récord que todavía puede crecer

La despedida de Kylian Mbappé a Didier Deschamps fue mucho más que un mensaje de agradecimiento. Publicada tras el cierre del Mundial 2026, la carta puso fin a una relación de 14 años entre entrenador y futbolista, pero también dejó otra pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar el récord goleador que el delantero francés acaba de establecer en la Copa del Mundo?

"Hoy es tu última danza", escribió Mbappé al iniciar un mensaje en el que agradeció al seleccionador por haberle permitido representar a Francia "en el escenario más grande" y por convertirse en uno de los protagonistas del resurgimiento de Les Bleus.

"Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país", escribió el delantero.

Las palabras cerraron uno de los ciclos más exitosos del fútbol francés. Bajo la dirección de Deschamps, Mbappé pasó de ser una promesa a convertirse en el referente de la selección y terminó el Mundial de 2026 como el máximo goleador de la historia del torneo, con 22 tantos en 22 partidos, por delante de Lionel Messi (21) y Miroslav Klose (16).

Con Deschamps en el banquillo, Mbappé conquistó el Mundial de Rusia 2018, disputó las finales de Catar 2022 y Norteamérica 2026 y asumió la capitanía de Francia. Durante ese ciclo también se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 22 tantos.

Un récord que aún tiene margen

La diferencia con los otros grandes goleadores mundialistas no está únicamente en la cifra. También está en la edad.

Mbappé tiene 27 años, una etapa en la que todavía podría disputar varias Copas del Mundo más si mantiene una carrera similar a la de otros referentes del fútbol internacional.

Miroslav Klose jugó su último Mundial en Brasil 2014 con 36 años. Lionel Messi disputó el torneo de 2026 con 39, mientras que Cristiano Ronaldo también participó en esa edición con 41 años.

Esos antecedentes alimentan una pregunta que hoy parece inevitable.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

¿Hasta dónde podría llegar?

Si Mbappé participa en los Mundiales de 2030 y 2034, llegaría con 31 y 35 años, edades en las que otros grandes delanteros todavía competían al máximo nivel.

A partir de ahí solo existen escenarios, no certezas.

Si Francia mantiene recorridos similares a los de las últimas ediciones y el delantero conserva un promedio cercano al que ha registrado hasta ahora —un gol por partido—, tendría margen para ampliar de forma considerable su ventaja como máximo goleador histórico del torneo.

Incluso en un escenario más conservador, con una producción ofensiva inferior a la actual, seguiría teniendo opciones de aumentar una marca que ya lo distingue del resto.

10 - Kylian Mbappé is only the fourth player in history to score 10 or more goals at a single World Cup, and the first to achieve the feat in 56 years



🇭🇺 Sándor Kocsis: 11 goals (1954)

🇫🇷 Just Fontaine: 13 goals (1958)

🇩🇪 Gerd Müller: 10 goals (1970)

🇫🇷 Kylian Mbappé: 10 goals… pic.twitter.com/a4QqnrOyTW — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

El cierre de una era... y el inicio de otra

La carta de Mbappé estuvo dedicada al pasado.

El récord, en cambio, apunta hacia el futuro.

Didier Deschamps deja el banquillo después de transformar a Francia en una potencia mundial y de acompañar el crecimiento del futbolista que hoy domina las estadísticas históricas de la Copa del Mundo.

Ahora, mientras el seleccionado francés inicia un nuevo ciclo con la mirada puesta en 2030, la incógnita ya no es quién ocupa el banquillo. Lo más seguro es que sea Zinedine Zidane y que inicie en septiembre de 2026. Pero todavía no lo confirman.

Didier Deschamps deja el banquillo después de transformar a Francia en una potencia mundial y de acompañar el ascenso del futbolista que hoy domina las estadísticas históricas de la Copa del Mundo. Su despedida cierra un ciclo. El récord de Mbappé, en cambio, parece apenas comenzar.