Messi, el Azteca y un técnico de 78 años: los récords históricos de la fase de grupos del Mundial 2026

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, cerró una fase de grupos histórica. Durante 17 días se disputaron 72 partidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, con estadios que registraron una ocupación superior al 99 por ciento.

La primera ronda dejó una colección de récords que ya forman parte de la historia de las Copas del Mundo. Lionel Messi encabezó esa lista al convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, aunque no fue el único protagonista de una fase repleta de marcas inéditas.

Además de los registros individuales, el nuevo formato ofreció una fase de grupos cargada de emociones, sorpresas y cifras sin precedentes. La clasificación de debutantes como Cabo Verde y el alto nivel competitivo anticipan una fase eliminatoria que promete mantener el espectáculo hasta la gran final.

El récord del técnico más veterano tuvo una particularidad llamativa ya que cayó en tres ocasiones distintas en apenas pocos días. Primero lo logró el belga Hugo Broos al dirigir a Sudáfrica con 74 años, después el checo Miroslav Koubek lo superó con 74 años y 9 meses, y finalmente Dick Advocaat lo dejó fuera del alcance de cualquiera con sus 78 años de edad al mando de la selección de Curazao en su histórico debut mundialista.

Los 10 récords de la fase de grupos

La fase de grupos más grande de la historia con 72 partidos disputados en 17 días frente a los 48 partidos en 12 o 13 días del formato anterior con 32 selecciones.

Récord absoluto de asistencia al superar la marca de Estados Unidos 1994 con 3,605,357 aficionados y una ocupación superior al 99 por ciento.

El Estadio Azteca se convirtió en el único recinto del mundo con tres partidos inaugurales de un Mundial: 1970, 1986 y 2026.

Tres expulsiones en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un récord para un encuentro de apertura mundialista.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 19 goles superando a Miroslav Klose.

Messi también se convirtió en el jugador más veterano en anotar un triplete en un Mundial con 38 años y 357 días.

El argentino superó además a Klose como el futbolista con más victorias en la historia de los Mundiales.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

El neerlandés Dick Advocaat al frente de Curazao se convirtió en el entrenador más veterano en dirigir un partido de un Mundial con 78 años.

El arquero de Curazao Eloy Room realizó 15 atajadas ante Ecuador en el empate 0-0, la mayor cantidad de paradas en un partido de Mundial sin llegar a la prórroga.

Eloy Room de Curazao celebra al finalizar un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en el estadio Arrowhead en Kansas City (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra un gol durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán este martes en el estadio de Houston . (Foto Prensa Libre: EFE/Kenneth Fernández).

Con un formato ampliado a 48 selecciones, el Mundial 2026 ya inscribió su nombre en los libros de historia desde su primera fase. Más partidos, más aficionados en las gradas y un Lionel Messi que sigue imparable protagonizan los principales hitos de un torneo que apenas comienza su recta más importante de cara a los dieciseisavos de final.