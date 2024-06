Lionel Messi se encuentra en plena concentración previa a disputar la Copa América 2024 con la Selección de Argentina entre el 20 de junio y el 14 de julio solamente a unos días de jugar contra Ecuador el primero de dos partidos amistosos antes de su debut en el certamen continental, el rosarino charló con Infobae y repasó varios temas, entre ellos, el equipo al que considera el mejor del mundo hoy en día.

A sus 36 años Messi ha visto y vivido prácticamente todo en su carrera profesional y durante 50 minutos en la entrevista con Infobae el delantero confesó algunos de los momentos que más lo han marcado como lo fue la perdida de su abuela materna cuando tenía 11 años.

"Teníamos algo especial, porque vivíamos todo el día prácticamente juntos. Y ella muere cuando yo tenía 11 años. Era muy chico y lo sufrí mucho porque éramos muy pegados. Fue un amor muy grande para mí", expresó.

Messi también explicó que desde que terminó el Mundial de Qatar en donde Argentina se coronó como campeona del mundo ante Francia no ha vuelto a ver la final y que todos sus recuerdos están en su cabeza.

"Mis recuerdos están todos acá. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar”, confesó que no vivió la jugada de Emiliano Martínez como todos ya que su ángulo desde el campo era diferente: "La última jugada del Dibu no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos", razona.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando le consultaron sobre cuál es el mejor equipo del mundo y ahí Messi tuvo dos respuestas sin titubear.

"Si hablas por resultados, es el Madrid. Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor. Por resultados, el Madrid", expresó.

Luego, en una parte de la entrevista el actual jugador del Inter Miami confesó que cuando formaba parte del Barcelona llegó a necesitar ayuda de un psicólogo.

"Fui cuando estaba en Barcelona. Nunca había probado, era muy reacio a todo esto, no me gustaba. Soy una persona que me guardo todo para dentro. Cuando fui me hizo bien y me gustó, me ha ayudado".