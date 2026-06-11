México vence a Sudáfrica en un debut marcado por tres expulsiones y la intervención del VAR

Los goles mexicanos fueron anotados por Julián Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67. El tanto de Quiñones se convirtió en el primero del torneo.

México tomó ventaja temprano después de una pérdida de balón de Siphephelo Sithole en la salida sudafricana. Quiñones aprovechó la acción para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Jiménez amplió la diferencia con un remate dentro del área que aseguró la victoria del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El encuentro también estuvo marcado por varias decisiones disciplinarias que requirieron revisión del VAR. El árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio mostró tres tarjetas rojas directas durante el partido.

La primera expulsión ocurrió al minuto 49. Siphephelo “Yaya” Sithole fue sancionado por una falta sobre Brian Gutiérrez cuando este avanzaba con dirección al arco. Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro mostró la tarjeta roja directa.

La segunda expulsión se produjo al minuto 84 y recayó sobre el capitán sudafricano Themba Zwane. El VAR alertó al árbitro por una agresión sobre Roberto Alvarado ocurrida lejos del balón. Después de revisar las imágenes, Sampaio decidió expulsar al jugador.

Con esa decisión, Sudáfrica quedó con nueve futbolistas en el terreno de juego.

La tercera tarjeta roja fue mostrada en el tiempo añadido, al minuto 90+2. El defensor mexicano César Montes fue expulsado por una falta sobre un adversario en las inmediaciones del área.

🚨 HISTÓRICO EN LOS MUNDIALES 🚨



El 🇲🇽 #México 2-0 #Sudáfrica 🇿🇦 ya forma parte de la historia: es el PRIMER partido INAUGURAL de una Copa del Mundo que termina con tres tarjetas rojas directas 🟥🟥🟥



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México terminó el encuentro con diez jugadores y Sudáfrica con nueve. La actuación arbitral generó reacciones por la cantidad de expulsiones registradas en el partido inaugural del torneo.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A. Sudáfrica deberá afrontar sus próximos compromisos con las consecuencias disciplinarias derivadas de las expulsiones sufridas en el debut.