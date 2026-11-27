El regreso del francés Ferland Mendy es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro frente al Alavés, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga.

En la lista siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo y Endrick, quienes continúan lesionados, mientras que Trent Alexander-Arnold quedó fuera por enfermedad. Mendy no formaba parte de una convocatoria del Real Madrid desde el 3 de mayo, cuando disputó 14 minutos en la victoria de su equipo por 2-0 frente al Espanyol.

La temporada pasada se perdió 33 encuentros oficiales por lesión. Sus constantes problemas físicos provocaron que no fuera inscrito por el conjunto blanco para disputar la Liga de Campeones esta temporada.

"Noticia buena: Mendy mañana banquillo, y si está es porque puede jugar. Uno menos lesionado y uno más disponible, a pesar de que tenemos tres laterales izquierdos, que es demasiado, pero es buena noticia para Ferland y para nosotros", había adelantado José Mourinho.

Las bajas del Real Madrid frente al Alavés

El entrenador portugués también anticipó las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Rodrygo debido a un cuadro gripal.

"Trent fuera, porque está enfermo, y Rodrygo, que está en un momento bastante bien de su recuperación, también está enfermo, y a los enfermos los queremos apartados, los queremos lejos de nosotros".

Mourinho también destacó que sus jugadores tuvieron suficiente tiempo de recuperación tras el encuentro del martes frente al PSV Eindhoven, en la Liga de Campeones.

"Yo digo siempre que dos días entre partidos es poco, tres días es bien, lo que significa que pienso que no vamos a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido", aseguró.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en la tibia derecha, y Rodrygo, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo.

Tampoco trabaja junto a sus compañeros Endrick, diagnosticado el lunes con una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Los tres futbolistas continúan con sus respectivos procesos de recuperación y quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro frente al Alavés.