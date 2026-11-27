La Copa Libertadores 2026 conocerá este sábado 28 de noviembre a su nuevo campeón, cuando Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina se enfrenten en la gran final del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El encuentro se disputará en el histórico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, escenario que recibirá a miles de aficionados de ambos equipos que sueñan con celebrar la conquista continental.

El conjunto brasileño llega con el objetivo de sumar su cuarto título de Copa Libertadores, tras las conquistas de 1999, el 2020 y el 2021. Por su parte, Estudiantes busca ampliar su palmarés internacional y alcanzar su quinta corona, luego de los campeonatos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y el 2009.

La expectativa es enorme alrededor de un encuentro que reúne a dos históricos del continente. Palmeiras intentará reafirmar su protagonismo en las recientes ediciones del torneo, mientras que el conjunto argentino buscará regresar a lo más alto del futbol sudamericano.

El enfrentamiento reeditará la final de 1968, cuando Estudiantes derrotó 2-0 a Palmeiras en un partido de desempate, también disputado en el estadio Centenario de Montevideo.

Ambos equipos llegan con sus principales figuras disponibles y con la ilusión de levantar el trofeo más prestigioso de la región. Se espera un duelo intenso y disputado, en el que cada detalle podría marcar la diferencia.

🎞️ ¡La batalla final! Dos potencias del continente en un partido épico por la #GloriaEterna: @Palmeiras y @EdelpOficial se reencuentran en el Centenário después de 5️⃣8️⃣ años en un duelo cargado de historia. 📽️ ¡Capítulo 3, de una producción especial de CONMEBOL #Libertadores! https://t.co/eFhypPjEyU — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 26, 2026

¿A qué hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes se disputará este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El encuentro comenzará a las 14 horas de Guatemala y será transmitido en vivo por ESPN.