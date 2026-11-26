El ganador de la final de la Copa Libertadores 2026, que disputarán este sábado 28 de noviembre el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes de La Plata, recibirá US$25 millones, un premio que supera en US$1 millón al del año pasado y se convierte en el más alto de la historia del torneo.

El subcampeón recibirá US$7 millones, por lo que la diferencia económica entre ganar y perder la final será de US$18 millones. Palmeiras llegó a la final con US$9.27 millones acumulados en premios y tiene garantizados US$16.27 millones, incluso si termina como subcampeón. Si conquista el título, sus ingresos totales ascenderán a US$34.27 millones.

Por su parte, Estudiantes acumuló US$8.93 millones hasta las semifinales, tiene asegurados US$15.93 millones y alcanzaría los US$33.93 millones en caso de levantar el trofeo.

La diferencia entre ambos clubes se explica por los resultados en la fase de grupos, en la que la Conmebol entrega US$340 mil por cada victoria. Palmeiras ganó tres partidos y Estudiantes, dos.

Un premio que no deja de crecer

La recompensa económica que la Conmebol entrega a los equipos participantes en la Copa Libertadores ha aumentado de manera sostenida durante los últimos años.

En el 2021, Palmeiras conquistó el título tras vencer al Flamengo en el estadio Centenario de Montevideo, mismo escenario de la final del 2026, y recibió US$15 millones por coronarse campeón.

La cifra aumentó a US$16 millones en el 2022 y a US$18 millones en el 2023, antes de alcanzar los US$23 millones en el 2024 y los US$24 millones en el 2025.

El incremento forma parte de una bolsa de más de US$221 millones que la Conmebol distribuye este año entre todos los participantes, desde las fases preliminares, cuyos premios oscilan entre US$400 mil y US$600 mil, hasta la final.

Más ingresos para el campeón

Además del trofeo y el premio económico, el campeón tendrá garantizados nuevos ingresos durante el próximo año.

Su clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 le asegurará al menos otros US$3 millones, además de los ingresos derivados de su participación en la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental.

Una final con historia en Montevideo

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, a las 14 horas de Guatemala, en el que será el último encuentro internacional en el estadio Centenario antes de que comiencen las obras de remodelación para el Mundial de Futbol 2030.

El conjunto brasileño buscará su cuarta Copa Libertadores, después de los títulos conquistados en 1999, el 2020 y el 2021. Estudiantes, por su parte, intentará conseguir su quinta corona, tras las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y el 2009.

La final de este sábado reeditará la de 1968, cuando Estudiantes, dirigido entonces por Osvaldo Zubeldía, se impuso 2-0 a Palmeiras en un partido de desempate, también disputado en el estadio Centenario.

Los goles de aquella histórica victoria fueron obra de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, figura emblemática del club argentino y padre de su actual presidente, Juan Sebastián Verón.