Tras imponerse 5-1 al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, el Real Madrid alcanzó las diez victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que no conseguía desde diciembre del 2021. El conjunto dirigido por José Mourinho ha ganado todos sus compromisos desde el 10 de octubre.

La racha comenzó ese día con un sufrido triunfo por 1-0 frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, gracias al primer gol de Yan Diomande desde su llegada al conjunto blanco.

Desde entonces, el Real Madrid ha derrotado a Sevilla, Barcelona, Racing, Valencia y Celta de Vigo en LaLiga, así como a Roma, Leipzig, AEK Atenas y PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Durante estos diez encuentros, cinco como local y cinco como visitante, los dirigidos por Mourinho han marcado 31 goles y recibido 10. La racha incluye victorias contundentes, como las conseguidas frente al Sevilla, Racing y Leipzig, así como remontadas en los últimos instantes ante el Celta, la Roma y el AEK Atenas.

El Real Madrid no pierde ni empata desde el 20 de septiembre, cuando cayó 2-1 frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, justo antes del primer parón de selecciones de la temporada.

Una racha que no conseguía desde la etapa de Ancelotti

El Real Madrid no encadenaba diez victorias consecutivas desde la temporada 2021-2022, durante el primer año de la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del equipo.

En aquella ocasión, el conjunto blanco ganó todos sus compromisos entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre del 2021. La racha terminó en el undécimo encuentro, con un empate sin goles frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu. Al finalizar aquella temporada, el Madrid conquistó su título número 35 de LaLiga y su decimocuarta Liga de Campeones.

Su mejor registro posterior se produjo en la temporada 2022-2023, cuando ganó sus primeros nueve partidos oficiales. Sin embargo, un empate 1-1 frente al Osasuna le impidió alcanzar la décima victoria consecutiva.

Los partidos que le quedan al Real Madrid en el 2026

El conjunto dirigido por José Mourinho todavía tiene siete compromisos antes de finalizar el año, en los que buscará prolongar su racha ganadora.

Los merengues recibirán al Alavés y al Osasuna en el Santiago Bernabéu, mientras que visitarán a la Real Sociedad, Athletic Club, Arsenal y Deportivo de La Coruña, además de disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey como visitantes.

El récord histórico que persigue el Real Madrid

El siguiente gran desafío del equipo de Mourinho será acercarse al récord histórico del Real Madrid de 22 victorias consecutivas, establecido durante la temporada 2014-2015, también bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Aquella racha se extendió del 16 de septiembre al 20 de diciembre del 2014, con seis triunfos en la Liga de Campeones, 12 en LaLiga, dos en la Copa del Rey y dos en el Mundial de Clubes.

Durante ese período, el conjunto madridista registró 80 goles a favor y apenas 10 en contra. La seguidilla terminó el 4 de enero del 2015, cuando el Real Madrid perdió 2-1 frente al Valencia, en su primer compromiso después de conquistar el Mundial de Clubes.

Las 22 victorias consecutivas también constituyen el récord del futbol español, marca con la que el Real Madrid superó los 18 triunfos seguidos que consiguió el Barcelona de Frank Rijkaard durante la temporada 2005-2006.

Con diez victorias consecutivas y siete compromisos pendientes antes de finalizar el año, el equipo de Mourinho tiene la oportunidad de seguir acercándose a ese registro histórico.