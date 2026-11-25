La quinta jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League 2026-2027 se disputó entre martes y miércoles, con nueve partidos por día, y dejó goleadas, resultados sorpresivos y movimientos importantes en la clasificación del torneo de clubes más prestigioso de Europa. Con tres fechas todavía por disputarse, la lucha por avanzar a los octavos de final y al repechaje está cada vez más cerrada.

Varios equipos han encaminado su clasificación, mientras otros se mantienen en la pelea por entrar entre los 24 primeros. El formato establece que los clubes ubicados del primero al octavo puesto avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos del noveno al vigésimo cuarto disputarán una eliminatoria de repechaje a doble partido.

El gran protagonista continúa siendo el Real Madrid, que es el único equipo que ha ganado sus cinco compromisos. El conjunto dirigido por José Mourinho llegó a 15 puntos y se mantiene como líder solitario de la clasificación.

El París Saint-Germain, vigente campeón del torneo, no pudo seguirle el ritmo y empató en esta jornada, por lo que se quedó con 13 unidades en la segunda posición. Detrás de los dos primeros aparecen cuatro equipos con 12 puntos: Como, Barcelona, Liverpool y Real Betis, que se mantienen en la pelea por los primeros puestos.

El Arsenal ocupa la séptima posición con 11 unidades, mientras que el Manchester City completa provisionalmente los ocho lugares de clasificación directa con 10 puntos.

Bayern Múnich y Atlético de Madrid buscan escalar posiciones

A partir del noveno puesto, la clasificación presenta una disputa muy cerrada. La diferencia entre varios equipos es mínima, por lo que los resultados de las próximas jornadas podrían modificar considerablemente el panorama.

El Bayern Múnich sufrió una derrota sorpresiva y cayó hasta la decimoquinta posición, con ocho puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid mejoró su ubicación después de conseguir una victoria y ahora ocupa el puesto 18. Leipzig y Villarreal, ambos con seis unidades, completan actualmente los puestos de repechaje.

Roma, Napoli y PSV, fuera de los 24 primeros

En la parte baja de la clasificación aparecen varios equipos que necesitan reaccionar para evitar la eliminación. Roma, Napoli, Lille y PSV Eindhoven se encuentran fuera de los puestos que permiten continuar en la competición.

El caso más complicado es el del Slovan Bratislava, que después de cinco jornadas todavía no ha conseguido sumar puntos y ocupa el último lugar de la tabla.

¿Cuándo se juega la próxima jornada de Champions?

La sexta jornada de la fase de liga se disputará el 8 y 9 de diciembre de 2026 y será la última actividad del torneo durante este año. Posteriormente, la competición tendrá una pausa antes de reanudarse en enero, cuando se disputarán las dos jornadas restantes de la fase de liga.

Con cada punto más importante para las aspiraciones de clasificación, el Real Madrid buscará mantener su paso perfecto y defender el liderato, mientras los demás equipos intentarán asegurar su presencia entre los 24 mejores del campeonato.