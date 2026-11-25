El Barcelona cumplió con los pronósticos y goleó 1-4 al Sabah de Azerbaiyán en el Estadio Olímpico de Bakú, en un encuentro en el que los dirigidos por Hansi Flick impusieron su contundencia ofensiva. Anthony Gordon fue uno de los protagonistas de la noche al firmar un doblete.

Aunque el conjunto azulgrana dominó la posesión desde el inicio, el Sabah generó las primeras aproximaciones de peligro. Sin embargo, el marcador se abrió al minuto 31, cuando Karim Adeyemi envió un centro que el guardameta Pokatilov no consiguió controlar. La acción fue aprovechada por Gordon, quien empujó el balón al fondo de la red para establecer el 0-1.

POLATILOV LA DEJÓ SERVIDA PARA GORDON Y YA LO GANA EL BARCA Cuando más probable se veía el gol de Sabah, los blaugranas se ponen adelante en el marcador. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/zZ2VHTphiX — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 25, 2026

El extremo inglés volvió a aparecer apenas comenzada la segunda mitad. Después de un remate de Gabriel Jesus que fue rechazado por el portero local, Gordon estuvo atento al rebote y marcó su segundo tanto de la noche para ampliar la ventaja azulgrana.

OTRO REBOTE DEL GUARDAMETA Y OTRO GOL DE GORDON‼️ El Barcelona extiende la ventaja con DOBLETE del extremo inglés. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/FPesEk67Wp — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 25, 2026

El tercer gol llegó al minuto 53, cuando Alejandro Balde protagonizó una gran acción individual por la banda izquierda y envió un centro al segundo palo, donde Adeyemi apareció para conectar un remate preciso y colocar el 0-3.

La goleada se amplió poco después en una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina que fue cabeceado por Jules Koundé y un nuevo error del guardameta Pokatilov, Gabriel Jesus apareció dentro del área para empujar el balón y establecer el 0-4.

LA RÁFAGA BLAUGRANA ES IMPARABLE🔥 Karim Adeyemi cierra la pinza para poner el tercer tanto que LIQUIDA el juego. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/FSVs3jMn9W — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 25, 2026

Sabah consiguió el gol del descuento

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin respuesta del conjunto local, el Sabah consiguió descontar al minuto 63. Nwachukwu aprovechó un desacierto defensivo del Barcelona para asistir a Mickels, quien definió ante Joan García y marcó el tanto del honor para el equipo azerbaiyano.

LLEGO EL TANTO DE GABRIEL JESUS📞 Cuando parecía que el balón no iba a entrar, el brasileño peleó con uñas y dientes para empujar el esférico y marcar el cuarto tanto. el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IqhoxMdPYI — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 25, 2026

Con este resultado, el Barcelona sumó tres puntos importantes en la Liga de Campeones y se mantiene entre los primeros puestos de la clasificación. El conjunto de Hansi Flick volvió a mostrar su capacidad ofensiva y consiguió una victoria como visitante que fortalece sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.