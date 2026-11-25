El francés Kylian Mbappé continúa haciendo historia en la Liga de Campeones. El delantero del Real Madrid llegó a 75 goles en la máxima competición europea con 27 años y 339 días, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en alcanzar esa cifra, únicamente por detrás del argentino Lionel Messi.

El atacante consiguió la marca durante la victoria del conjunto blanco por 5-1 frente al PSV Eindhoven, cuando anotó el tercer tanto del encuentro al minuto 64. Posteriormente, volvió a marcar para completar su doblete en una remontada que permitió al Real Madrid conseguir su décima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Mbappé quedó cerca del registro de Messi, quien alcanzó los 75 goles con 27 años y 169 días, por lo que mantiene el récord como el jugador más joven en llegar a esa cantidad de anotaciones en la Champions.

El delantero francés suma 19 goles en la presente temporada con el Real Madrid: 13 en LaLiga y seis en la Liga de Campeones, competición en la que ha marcado al menos una vez en cada uno de los cinco encuentros que ha disputado.

Además, es uno de los futbolistas más utilizados por el entrenador José Mourinho, ya que no se ha perdido ningún partido oficial hasta el momento y tampoco ha sido sustituido antes del minuto 80.

Desde su llegada al Real Madrid, en el verano del 2024, Mbappé acumula 26 goles en 29 partidos de Champions, con una racha de siete encuentros consecutivos marcando en el torneo.

Su rendimiento también fue destacado por Fede Valverde, capitán del conjunto madridista, quien elogió el compromiso y la disciplina del atacante.

"Es un honor tenerlo con nosotros, es un ejemplo, cómo trabaja, entrena, cómo vive cada día. Dentro del campo intentamos aportarle los mayores posibles para que él pueda marcar, para que el Madrid gane", expresó el uruguayo.

Messi conserva el récord histórico

Aunque Mbappé ya figura entre los futbolistas que alcanzaron más rápido los 75 goles en la Champions, Lionel Messi continúa como el jugador más joven en conseguirlo.

El argentino llegó a esa cifra el 10 de diciembre del 2014, durante un partido de la fase de grupos de la temporada 2014-2015 frente al París Saint-Germain, disputado en Barcelona.

En aquel encuentro, Messi marcó el gol que inició la remontada del conjunto azulgrana, que terminó imponiéndose 3-1 después de comenzar perdiendo. Después de Messi, Mbappé se incorporó al grupo de los máximos goleadores históricos de la competición que han superado los 75 tantos, aunque el francés necesitó más partidos para alcanzar esa marca.

Cristiano Ronaldo lidera la tabla histórica de goleadores

La clasificación histórica de máximos anotadores de la Liga de Campeones continúa encabezada por Cristiano Ronaldo, con 140 goles, seguido de Lionel Messi, con 129.

El listado continúa con Robert Lewandowski, quien suma 109 tantos; Karim Benzema, con 90; y Kylian Mbappé, que llegó a 76 después de su doblete frente al PSV. En cuanto a la cantidad de partidos necesarios para alcanzar los 75 goles, Messi necesitó 92 encuentros y Lewandowski, 97. Mbappé llegó a esa cifra en su partido número 103.

Mbappé también rompió otro récord de precocidad

El delantero francés ya había establecido otra marca en la Liga de Campeones durante esta temporada. El pasado 14 de octubre, cuando fue titular en la victoria del Real Madrid por 4-3 frente a la Roma, se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 100 partidos en la competición, con 27 años y 298 días.

De esta manera, superó el registro de Messi, quien llegó a esa cantidad de encuentros con 28 años y 84 días. Mbappé debutó en la Champions el 27 de septiembre del 2016, cuando todavía tenía 17 años. Lo hizo con el Mónaco frente al Bayer Leverkusen, en un encuentro que terminó empatado 1-1. Ingresó al minuto 77 en sustitución de Bakayoko.

Aunque no consiguió marcar en su debut, el francés comenzó desde entonces una trayectoria europea que lo ha llevado a convertirse en uno de los principales goleadores de la competición y a acercarse a los registros históricos de Cristiano Ronaldo y Messi.